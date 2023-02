Val-d’Or se penche sur l’avenir de sa pente de ski

Cette démarche s’amorce alors que les équipements de cette pente de ski, située sur la rue Lefebvre, arrivent en fin de vie. Val-d’Or veut entendre la population sur tous les projets qui pourraient permettre de bonifier le site et l’utiliser 12 mois par année.

Conseillère du quartier Lemoine/Baie-Carrière, Lisyane Morin précise que la Ville ne remet pas en question la pertinence de maintenir ce site qui accueille environ 1000 personnes lors de ses 30 ou 40 journées d’utilisation hivernale.

On sait qu’on devra investir tôt ou tard pour ces équipements, qui ont près de 40 ans, souligne-t-elle. Ça devient difficile de trouver des pièces quand il y a des bris. Mais en même temps, on sait que c’est un joyau d’avoir une petite pente en plein cœur d’un quartier résidentiel.

« On est uniques et l’idée n’est pas de remettre en question le ski, mais bien de voir ce qu’on peut faire pour l’avenir du site. À moins que tout le monde nous dise qu’on ne souhaite pas que le ski se poursuive, mais ce serait étonnant. » — Une citation de Lisyane Morin, conseillère municipale

La pente de ski comprend trois petites pistes pour débutants, avec une remontée mécanique. Le site offre aussi une patinoire, un chalet d’accueil et plusieurs sentiers en forêt. La Ville de Val-d’Or se dit ouverte à écouter toutes les propositions.