La chorégraphe Virginie Brunelle au Centre Harbourfront

Virginie Brunelle a une carrière à son image : multiple et surprenante. Violoniste jusqu'à la fin de son adolescence, elle laisse ensuite naître son côté rebelle, abandonne l'archet et prend sa première leçon de danse autour de la vingtaine.

Le spectacle qu'elle présente à Toronto est l'aboutissement de la synthèse de sa vie jusqu'alors. Virginie Brunelle explique : Je faisais moi-même partie du Quatuor Molinari, qui accompagne mon travail dans cette création, cela faisait sens pour moi de marquer les dix ans de ma compagnie en connectant deux disciplines que j'adore.

Le spectacle est présenté dans le cadre de Torque , la programmation de danse contemporaine du Centre Harbourfront. Caroline Guespin, productrice associée de l'organisme, a été séduite par le travail de la chorégraphe. Puisqu'elle vient de la musique, elle construit ses pièces chorégraphiques comme des partitions, remarque-t-elle.

Pour concevoir ses créations, Virginie Brunelle observe la vie qui l'entoure, les comportements humains et plus généralement des sociétés. Elle dit vouloir construire ses œuvres comme des constructions d'impressions et d'expressions narratives . Cela passe par la création d'images symboliques qui doivent faire écho à celles que chaque spectateur a en lui pour, selon elle, entamer un dialogue et mettre en place des ponts entre scène et salle .

Montrer les tiraillements

Virginie Brunelle souligne que sa pièce, Les Corps avalés , met en avant les tiraillements et les déchirures d'un peuple en train de perdre ses repères dans un monde où la communication devrait pourtant faciliter sa vie . Au fur et à mesure que l'œuvre avance, les personnages sont de plus en plus isolés, happés par le système de performance dans lequel ils vivent.

La chorégraphe explique que, sur scène, ces questions prennent la forme de gestes entre fragilité et brutalité . Elle ajoute qu'elle apprécie particulièrement la dépense physique de sa troupe, donc le public peut s'attendre à voir des danseurs qui déploient énormément d'énergie . En témoignent les costumes des interprètes qui se teintent de tâches de sueur au fur et à mesure de la représentation et leurs souffles amplifiés par des micros.