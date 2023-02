Un balado pour sensibiliser les ados à la vie privée en ligne

Selon une étude menée par HabiloMedias, 74 % des jeunes sont d’accord pour que les membres de leur famille les géolocalisent, 46 % n’utilisent pas les paramètres de confidentialité, et 50 % ont déjà prétendu être une autre personne en ligne.

« Tout le monde doit être conscient de la fragilité de sa vie privée en ligne et de celle des autres. » — Une citation de Extrait du communiqué de Printemps numérique

Le balado Empreinte numérique, qui compte trois épisodes pour le moment, est piloté par l’enseignante et humoriste Douaa Kachache, suivie par quelque 75 000 personnes sur TikTok, et Tom-Éliot Girard, qu’on a pu voir dans la plus récente saison de La voix.

Le duo accueille des jeunes et des spécialistes du numérique qui répondent avec humour et esprit critique à des questions telles que : Peut-on effacer une information sur nous dans les moteurs de recherche? Instagram peut-il lire nos messages ou nous écouter? Une sonnette connectée, est-ce un gadget sécuritaire?

Les jeunes sont très conscients de la confidentialité et [sont] préoccupés par leur image. Le balado les aidera à s’outiller davantage pour prendre connaissance de leurs droits et des solutions pour renforcer leur sécurité en ligne , explique Douaa Kachache.

« Les technologies numériques progressent tellement vite. C’est normal, avec le manque de recul, de ne pas voir les conséquences que pourraient laisser nos traces en ligne. » — Une citation de Tom-Eliot Girard

La liste des personnes invitées comprend l’experte des réseaux sociaux Nellie Brière ainsi que les spécialistes en cybersécurité Jean-Philippe Décarie-Mathieu, cofondateur de l’organisme Crypto.Québec, Geneviève Lajeunesse, du Lab 2038, ainsi que l’avocat Simon Du Perron.

Mehdi Benboubakeur, le directeur général de Printemps numérique, est convaincu que ce balado est un guide indispensable pour développer des compétences qui serviront [aux jeunes] dans leur vie personnelle et professionnelle .

Les trois épisodes sont accessibles à tous et à toutes  (Nouvelle fenêtre) , jeunes et moins jeunes, en ligne. Ils seront également diffusés dans les écoles, selon le communiqué.