« Là j'ai dit, s'il y a un moment dans notre vie où on doit agir et aider, c'est maintenant. » Le 24 février 2022, dès les premières nouvelles de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, Chantale Cyr n’a pas perdu une seconde. L’enseignante de Gatineau, qui vit avec son fils de 15 ans, l’a aussitôt interpellé avec l’idée de parrainer et d’accueillir dans sa petite demeure des réfugiés ukrainiens.

Puis, je n’ai même pas terminé ma phrase. Mon garçon m’a dit oui en ne sachant même pas, mais en se doutant que je voulais accueillir une famille ukrainienne , raconte-t-elle. Effectivement, on en a accueilli une pendant quelques semaines. Ils sont partis à Ottawa maintenant, mais j’ai fait mon petit bout. J’ai encore une place, j’attends.

Depuis un an, la région de la capitale nationale est l’hôte, des deux côtés de la rivière des Outaouais, d’un nombre important de familles venues d’Ukraine.

L’engagement de Mme Cyr ne s’arrête pas là. Elle a commencé à récolter des dons matériels pour les réfugiés s’installant au pays. Inondée d’offres de meubles et d’autres fournitures, elle a créé un groupe Facebook d’entraide devenu central à la mobilisation de bénévoles.

À écouter : Écouter le reportage Un an de guerre : la diaspora ukrainienne de la capitale se raconte

Un désir d’engagement matérialisé… et humanisé

Tous les mardis soir, des familles nouvellement arrivées en Outaouais se donnent rendez-vous au Centre communautaire Yvon-A.-Gregoire pour un café-rencontre. Ce moment de détente hebdomadaire leur permet de parler leur langue maternelle ou de consolider leur apprentissage du français, mais aussi d'offrir à leurs enfants un espace de socialisation dans ces moments difficiles.

Le centre communautaire Yvon-A.-Gregoire à Gatineau Photo : Radio-Canada / Vincent Gosselin

Une vingtaine de familles sont réunies dans la petite salle communautaire avec un petit groupe de bénévoles et d’étudiants en travail social de l’Université du Québec en Outaouais (UQO). Les cris enjoués des enfants ponctuent de bonheur les conversations.

Entourée des autres familles de la communauté, Olena Syliuk, réfugiée ukrainienne qui vit à Gatineau, profite du café-rencontre pour célébrer l’anniversaire de l’un de ses deux fils. Le gâteau et la chanson font le plaisir des enfants.

Olena Syliuk a souligné, cette semaine, dans ses cours de francisation, les Journées de la persévérance scolaire. Photo : Olena Syliuk

Cette avocate de Kiev est arrivée au Canada en mai 2022. Alors qu’elle menait une vie paisible avec son mari et ses fils de 7 et 10 ans, tout a basculé le matin du 24 février 2022.

Quand nous nous sommes réveillés, la guerre avait commencé. Ce fut un choc , se souvient Olena. Nous étions sous le choc, car personne ne nous a avisés de ce que nous devions faire en cas de guerre. Mon mari était en Allemagne pour le travail à ce moment-là et je restais à la maison avec nos deux enfants.

Pour fuir vers la Pologne, la mère de famille s’est précipitée au magasin pour amasser des provisions avant de se rendre à la station-service pour faire le plein d’essence. Les embouteillages monstres paralysaient plusieurs routes vers la Pologne, raconte-t-elle en anglais.

Des réfugiés ukrainiens marchent sur le quai à leur arrivée en train depuis Odessa à la gare de Przemysl, dans le sud-est de la Pologne au printemps 2022. Photo : Getty Images / WOJTEK RADWANSKI

Réunie en Allemagne, la famille a entendu parler, sur le web, de l’Autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine (AVUCU) lancée par le gouvernement canadien. Ce programme spécial permet l’obtention d’un visa de résident temporaire. Les membres de la famille d’Elena ont rapidement obtenu leurs visas. Or, l’achalandage à l’ambassade les a obligés à se rendre à Varsovie pour fournir leurs données biométriques en préparation de leur départ.

Deux semaines plus tard, estime-t-elle, ils ont pu s’envoler vers le Canada pour rejoindre leur famille d’accueil à Kitchener, en Ontario. Le plus gros problème en Ontario, c’est le prix du marché immobilier. Nous n’avions pas beaucoup d’argent.

« J’ai vu sur Facebook un groupe de bénévoles de Gatineau qui aidaient les Ukrainiens. C’était bon pour moi, car je connais un peu l’anglais et je pourrais travailler à Ottawa et mon mari parle bien français. » — Une citation de Olena Syliuk, réfugiée ukrainienne installée à Gatineau

Si le caractère bilingue de la région a attiré Olena et sa famille, la barrière linguistique n’en demeure pas moins un défi de taille. La femme suit, à temps plein, les cours du programme de francisation offert à l’ UQO . Une preuve qu’elle projette son futur au Canada et qu’elle trouve ici un semblant de vie normale.

Une intégration difficile

Yevheniia Zhyrun est également en classe de francisation. Au café-rencontre, la nouvelle résidente de Gatineau choisit de s’exprimer dans la langue de Molière. Elle aussi menait une vie normale à Kiev avec ses deux jeunes enfants. Elle occupait un emploi d’éducatrice en garderie. Il y a un an, le réveil fut brutal.

J’ai répondu sur le cellulaire. Mon ami, mon collègue de travail, me dit : “Yevheniia, c’est la guerre! Prends les enfants, prends tous les documents et tu dois partir dans une autre ville”. J’étais perdue, je ne comprenais pas, je n’y croyais pas , raconte la mère monoparentale.

Yevheniia Zhyrun (gauche), Inna Domashenko (centre) et Imed ben Achour (droite) Photo : Radio-Canada

Préparant les provisions, elle a toutefois préféré attendre quelque temps avant d’entamer ce qui s’avérera être un long périple à travers le pays jusqu’en Slovaquie. De là, elle a pris un mois pour faire les démarches en vue de se réfugier au Canada, en mai 2022.

Pour moi, l’intégration, c’est un peu difficile. C’est la langue, parce que je prends des cours de français. C’est difficile avec les documents. Ici, je suis seule avec mes enfants. Pour moi, c’est difficile d’aller aux cours de français tous les jours, toutes les semaines, cinq jours par semaine. Je n’ai pas le temps pour le travail.

Le choc culturel s’invite également dans la vie de ses enfants. Sa fille a dû surmonter la barrière linguistique à la maternelle. Quand elle va à l’école, elle ne comprend pas les autres enfants. C’est beaucoup de stress pour [ma fille]. Mais maintenant, elle a commencé à parler français, c’est bon, ce n’est plus un problème , relate-t-elle avec soulagement.

Un destin incertain

Pourquoi Yevheniia Zhyrun apprend-elle le français? Parce que je voudrais rester au Canada. J’espère [obtenir] un permis de résidence. Avec le français, je peux avoir un bon travail. J’espère qu’il y aura un futur [après ma francisation]. Peut-être que le gouvernement pourra nous aider.

Cette incertitude quant à leur avenir au Canada, ils sont plusieurs à la partager.

Entre le 17 mars 2022 et le 16 février 2023, le gouvernement fédéral estime à près de 560 000, le nombre de demandes de résidence temporaire approuvées dans le cadre de l' AVUCU . La résidence temporaire peut s’échelonner sur une période allant jusqu’à trois ans.

Des réfugiés ukrainiens montent à bord d'un avion avant de s'envoler pour le Canada, depuis l'aéroport Frédéric Chopin de Varsovie, en Pologne, le lundi 4 juillet 2022. Photo : Associated Press / Michal Dyjuk

Imed ben Achour, Tunisien d’origine ayant immigré en Ukraine, estime que choisir la voie de la francisation est la seule solution viable pour les ressortissants ukrainiens comme sa femme Inna et son amie Yevnheniia.

Pour une femme qui est seule, c’est très difficile de joindre les deux bouts, surtout ceux qui ont choisi de faire la francisation. Bien que son diplôme lui permette de trouver un travail, [Yevheniia] est éducatrice, elle peut trouver un travail très facilement, mais non, elle a choisi la voie la plus difficile, mais c’est la seule voie qui peut aboutir.

Un dilemme auquel font face de nombreux réfugiés admis temporairement.

Ottawa bercée par la culture ukrainienne

C’est la semaine de lecture à l’Université d’Ottawa. Une semaine dont profitent Mila Gorodnichy et Katia Kuzmenko pour s’avancer dans leurs travaux scolaires. Les deux étudiantes d’origine ukrainienne se sont impliquées depuis le début de la guerre pour soutenir, dans la mesure du possible, leurs concitoyens d’outre-mer.

Mila Gorodnichy et Katia Kuzmenko Photo : Radio-Canada

Mila est née à Ottawa de parents qui ont immigré d’Ukraine, mais Katia est arrivée en Amérique en tant qu’étudiante internationale quelque temps avant le déclenchement de la guerre. Depuis, elle est réfugiée et installée au Canada avec son père. Bien qu’elle n’ait pas vécu les premiers jours de l’invasion, elle connaît encore, à ce jour, des moments d’angoisse. Sa mère se trouve toujours à Kiev.

Il n’y a pas de sécurité maintenant en Ukraine. C’est toujours la peur, mais c’est plus de sécurité dans les [territoires] plus à l’Est.

Dans un pays où près de 4 % de la population est de descendance ukrainienne, le soutien mutuel de la diaspora émeut les deux jeunes femmes. À travers la langue, la nourriture, la danse et le chant, elles réussissent à vivre et à partager leur culture d’origine dans la capitale canadienne.