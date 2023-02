L’économie verte est rentable, clame le PDG de Réseau Environnement

Le président-directeur général de Réseau Environnement, Mathieu Laneuville, est de passage dans la région. Il a notamment rencontré des représentants de Rio Tinto jeudi en plus de participer à une activité de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le Fjord (CCISF) sur le thème de l’acceptabilité sociale.

Devant les gens d'affaires, il a parlé d’acceptabilité sociale pour les projets de développement économique. En entrevue au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean, il a reconnu que l’acceptabilité sociale porte beaucoup sur la protection de l’environnement.

Oui, protection de l'environnement et aussi le bien-être des humains, mais c’est la beauté aussi de la définition de l'économie verte. On entend souvent ce terme là, mais il faut se rappeler que l'économie verte, c’est une économie qui va favoriser le bien-être des humains tout en réduisant de manière significative les pénuries de ressources. Alors, c'est vraiment l'enjeu social, l'enjeu environnemental et l'enjeu économique. C'est rentable de justement faire de l'économie verte , a-t-il mentionné.

Mathieu Laneuville estime que l’économie ne peut plus être envisagée sans y intégrer l’environnement.

On sait que l'économie du 21e siècle, elle va être verte, ou il n’y en aura pas , a-t-il clamé, sans détour.

Selon lui, il est payant d’investir en environnement. Il a cité une étude faite par Réseau Environnement qui démontrait que pour chaque dollar investi dans les infrastructures d’eau, il y a un retour sur l’investissement de 1,72 $.

C'est vraiment d'ancrer ce message là, parce qu'on réalise pas tout le temps, on, les oppose souvent, [...] dans notre imaginaire, mais on le réalise aujourd'hui que c'est rentable de le faire et de plus en plus d'entreprises vont justement dans des modèles d'économie circulaire, où on va revaloriser nos matières, plutôt que d'enfouir et toujours prendre des matières premières , a-t-il enchaîné..

Un événement sur l’acceptabilité sociale

L’événement de la CCISF qui avait lieu jeudi matin réunissait huit invités.

L’essentiel de la discussion devant les quelque 115 membres réunis a consisté à définir ce qui est un projet acceptable par rapport à ce qui est un projet accepté.

Un projet acceptable remplit toutes les cases des normes, pour Promotion Saguenay, pour le côté économique. Un projet accepté, c’est un projet acceptable, mais qui est accepté par la communauté. Il faut absolument consulter tôt dans tout projet et c’est difficile pour les promoteurs, car ils n’ont pas toutes les réponses. Ça prend de la compréhension des deux côtés. On est dans une ère ou c’est un incontournable, on ne pourra plus faire de projet sans que ce soit accepté. Les promoteurs doivent être ouverts à modifier leur projet , a dit la présidente-directrice générale de la CCISF , Sandra Rossignol, en entrevue téléphonique.

Rappelons qu’elle est devenue en décembre la présidente régionale de Réseau Environnement.