L’Hôpital Montfort nomme un nouveau PDG

Le conseil d’administration de l’Hôpital Montfort a arrêté son choix sur le Franco-Ontarien Dominic Giroux pour succéder à Bernard Leduc. Il entrera en poste le 31 juillet.

Par voie de communiqué, le conseil d’administration de l’établissement de santé à Ottawa a expliqué avoir approuvé à l’unanimité la nomination de M. Giroux, mercredi, au terme d’un processus de recrutement exhaustif tenu à l’échelle du pays .

L’Hôpital Montfort est plus que jamais prêt à jouer un rôle de leadership fort en santé, ici à Ottawa et dans l’Est ontarien, en Ontario et à travers la francophonie canadienne. Nous sommes ravis que Dominic Giroux ait accepté de diriger Montfort à ce moment charnière , a déclaré le président du conseil d’administration, Carl Nappert, par communiqué.

L'enseigne de l'Hôpital Montfort (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Dominic Giroux est né à Montfort et est un ancien membre du conseil d'administration de Montfort.

Il compte plusieurs années d’expérience dans la haute gestion en santé et en éducation, notamment.

Ce qui m’a le plus attiré au poste, c’est la priorité que le conseil d’administration accorde au statut de Montfort en tant qu’hôpital universitaire, à l’importance d’assurer la disponibilité de professionnels de la santé en français pour les années à venir, et au leadership provincial que nous nous devons d’exercer en tant qu’institution phare de l’Ontario français , a commenté M. Giroux par communiqué.

M. Giroux est l’actuel PDG d’Horizon Santé-Nord (HSN), le centre hospitalier universitaire régional du Nord-Est de l’Ontario, et de son institut de recherche depuis 2017.

Il préside également le conseil d’administration de l'Ontario Hospital Association et il a coprésidé le Consortium national de formation en santé.

Dominic Giroux a notamment été sous-ministre adjoint au ministère de l'Éducation et au ministère de la Formation et des Collèges et Universités de l’Ontario, ainsi que recteur de l'Université Laurentienne de 2009 à 2017.

Dans un rapport de la vérificatrice générale de l’Ontario sur la crise financière de l’Université Laurentienne publié en 2022, celle-ci a fait allusion à l’ex-recteur Dominic Giroux, sans le nommer, sous la gouverne duquel l’établissement a lancé un plan de modernisation et d’expansion qui a mené à la prise en charge d’une dette à long terme de plus de 87 millions de dollars.