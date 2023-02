Coup de filet sur le crime organisé en Ontario : 27 arrestations

La Police provinciale de l'Ontario (PPO) ainsi que des agents de Belleville, Toronto et Windsor ont participé à l'enquête de 13 mois sur la contrebande de drogue et d'armes à feu baptisée Projet coyote .

Les suspects font partie de deux groupes criminels identifiés comme exploitant un réseau de trafic de drogue : un gang de rue de la région de Toronto et des membres des Hells Angels et du club associé des Red Devils.

Ils opéraient dans la région de Belleville-Quinte West, à l’est de Toronto, selon le surintendant en chef Paul Mackey, du Bureau de la lutte contre le crime organisé de la Police provinciale de l'Ontario.

Armes, drogues, véhicules et argent liquide saisis

Un Glock P80 imprimé en 3D et un Ruger 357 volé font partie des armes à feu récupérées au cours de l'enquête, ainsi que trois fusils à canon scié.

Les enquêteurs ont également saisi des gilets des Hells Angels, des listes de membres et des photos, ainsi que 10 véhicules et plus de 370 000 $ en espèces, selon la PPO .

Ils ont également confisqué 16 kg de cocaïne, 1,5 kg de fentanyl et 6 kg de méthamphétamine en cristaux.

L'enquête a mené à la saisie d'une quantité importante de drogue. Photo : Photo fournie par la Police provinciale de l'Ontario

Trois membres du club de motards des Hells Angels et trois membres des Red Devils figuraient parmi les personnes arrêtées, selon M. Mackey.

Les gangs de rue urbains sortent des quartiers et se transforment en réseaux criminels mondiaux , a déclaré le surintendant en chef lors d'une séance d'information vidéo sur le projet jeudi après-midi. Ils deviennent plus gros. Ils deviennent plus audacieux.

Selon Paul Mackey, les gangs de motards criminels évoluent. Ils semblent délaisser les clubs pour s'installer dans des magasins.

« Ils sont motivés par le profit et semblent ne reculer devant rien pour l'obtenir. » — Une citation de Paul Mackey, surintendant en chef à la Police provinciale de l'Ontario

L'enquête se poursuit et d'autres accusations et saisies pourraient être ajoutées.

Le chef adjoint Chris Barry du Service de police de Belleville a déclaré que les motards des Hells Angels et des Red Devils intimident les résidents et cherchent à tirer profit de la misère qu'ils infligent à nos citoyens les plus vulnérables par le biais de la drogue, des armes et de la traite d'êtres humains .

M. Barry a assuré que la communauté se concentre désormais sur le travail de soutien aux victimes et sur le rétablissement d'un sentiment de sécurité.

Le Projet coyote a envoyé un message puissant au crime organisé, a-t-il ajouté.