LA Renaissance : l’usine de Grande-Entrée rouvrira-t-elle cette année?

La firme mandatée pour liquider les actifs de LA Renaissance des Îles à la suite de la faillite de l'entreprise publiera en fin de semaine l’appel d’offres pour solliciter officiellement les acquéreurs intéressés.

Cet appel d’offres va se clore le 23 mars, soit quelques jours seulement avant l’ouverture potentielle de la pêche au crabe des neiges.

Considérant que l’analyse des offres reçues prendra fort probablement quelques jours de plus, il est très peu probable que le repreneur choisi soit connu avant le mois d’avril.

Pourtant, la saison de pêche au crabe des neiges dans la zone 12 pourrait ouvrir assez tôt, compte tenu de la faible présence de glace dans le golfe du Saint-Laurent. En 2021, les crabiers de ce secteur avaient pris le large le 3 avril.

Radio-Canada a questionné Financement agricole Canada, le créancier qui détient les garanties sur les actifs de LA Renaissance, sur les raisons qui expliquent la durée de l'appel d'offres.

La relationniste de l'organisme fédéral, Éva Larouche, explique par courriel que le nombre d’actifs en vente exige une période de temps suffisante pour obtenir le plus d’offres possibles .

Mme Larouche ajoute qu'il est important de laisser suffisamment de temps , notamment pour permettre aux acheteurs potentiels d'effectuer des visites des installations, considérant que les Îles-de-la-Madeleine ne sont pas accessibles facilement .

Des délais très serrés pour les repreneurs potentiels

Dans ce contexte, l’entreprise gaspésienne E. Gagnon et fils, qui souhaite racheter les actifs de LA Renaissance, doute que l’usine de transformation de crabe des neiges de Grande-Entrée puisse être fonctionnelle pour le début de la saison.

« C’est certain qu’on aurait aimé que les choses se déroulent plus rapidement, mais on comprend bien qu’il y a des étapes, des démarches et un côté légal dans tout ça. » — Une citation de Bill Sheehan, vice-président d’E. Gagnon et fils

Je vois difficilement l’usine transformer du crabe au jour 1 de la saison, à moins qu’il se mette à faire -20 degrés Celsius, que le golfe gèle et que la saison soit retardée d’un mois, mais ce n’est pas parti pour ça , ajoute Bill Sheehan.

Le vice-président d'E. Gagnon et Fils, Bill Sheehan, affirme que les délais de l'appel d'offres «ne font pas vraiment son affaire». (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / William Bastille-Denis

De son côté, la nouvelle Coopérative des pêcheurs des îles de la Madeleine qualifie de défi de taille les échéanciers serrés pour relancer l’usine de Grande-Entrée.

C’est sûr que le délai est important, mais on l’avait vu venir , souligne le directeur provisoire de la Coopérative, Olivier Renaud. Ce n’est pas le premier défi de taille auquel on fait face. On travaille activement parce que notre but est de sauver les emplois et relancer l’usine de crabe.

Il va falloir qu’on trouve des alternatives pour accélérer les choses , ajoute-t-il en refusant de donner davantage de détails pour des raisons stratégiques.

LA Renaissance des Îles embauchait 300 travailleurs, dont 120 Madelinots. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Quant à elle, l’entreprise E. Gagnon et fils n’exclut pas, si elle devient propriétaire des actifs, d’acheter le crabe des neiges et de le transporter par camion dans d’autres usines , sans toutefois préciser lesquelles. Cette solution serait temporaire, le temps de redémarrer l'usine de Grande-Entrée.

M. Sheehan indique d’ailleurs qu’une acquisition en partenariat avec des entreprises madeliniennes et/ou québécoises est désormais envisagée.

Il y a des discussions en cours avec différents groupes, mais rien encore qui est définitif , affirme le vice-président d’E. Gagnon et fils. On a démontré notre intérêt seul au départ, mais là on a des appels, il y a différents groupes qui seraient intéressés.

L’enjeu des travailleurs étrangers

Outre les délais liés à la durée de l’appel d’offres, l’enjeu de l’arrivée des travailleurs étrangers risque également de compromettre la transformation de crabe des neiges ce printemps.

Dans les dernières années, les travailleurs étrangers constituaient la majorité des employés de LA Renaissance. L’an dernier, l’entreprise comptait sur 154 Mexicains pour la production dans ses deux usines.

LA Renaissance des Îles embauchait 154 travailleurs mexicains l'an dernier dans ses usines de transformation de homard de Gros-Cap et de crabe de Grande-Entrée. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Selon Bill Sheehan, il n’est plus réaliste de croire que ces travailleurs étrangers pourraient arriver à temps pour le début de la saison de pêche au crabe des neiges, puisque la planification de leur venue prend habituellement plusieurs mois.

C’est certain qu’il faut faire une croix sur les travailleurs étrangers pour le début de la saison du crabe, ça va être d’essayer de les avoir pour le début de la saison du homard , croit M. Sheehan.

Autant E. Gagnon et fils que la Coopérative des pêcheurs des îles de la Madeleine misent tout de même sur une mobilisation politique pour accélérer les démarches liées à l’immigration des travailleurs.

Au moment de publier cet article, Radio-Canada n’avait pas été en mesure de s'entretenir avec les deux autres acheteurs potentiels, Fruits de mer Madeleine et Unipêche M.D.M. pour recueillir leurs impressions dans le dossier.

Terrain de Grande-Entrée : une situation à régulariser

La relance de l’usine de Grande-Entrée risque également de s’avérer complexe en raison du fait que LA Renaissance n’a jamais été officiellement propriétaire du terrain où se trouve l’usine, ce qui complique évidemment la vente de cet actif.

Le bâtiment a été construit sur un lot qui appartient au ministère des Ressources naturelles et des Forêts, en vertu d’un protocole d’entente intervenu en 2011 entre le Ministère et l’entreprise qui opérait alors l’usine, soit Cap-sur-Mer.

Lorsque LA Renaissance a racheté les actifs, les titres de propriété n’ont jamais été officialisés au nom du nouvel acquéreur.

Financement agricole Canada indique poursuivre ses démarches, en collaboration avec le syndic, auprès des autorités gouvernementales afin de régulariser les titres de propriété de l’usine de crabe pour en faciliter la vente .

Malgré tout, l'organisme fédéral a confirmé à Radio-Canada que l'usine de Grande-Entrée fera bel et bien partie des actifs qui seront mis en vente en fin de semaine.