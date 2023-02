Véhicules électriques : les acheteurs de condos réclament des bornes de recharge

Le développeur d’immeuble à condominium Windmill Developments a commencé à bâtir des édifices de façon durable en 2003. Depuis, la compagnie a construit 12 immeubles et 6 autres sont actuellement en construction à travers le pays.

Une grande partie de leur offre aux acheteurs : tous leurs immeubles ont l’infrastructure en place pour installer des bornes de recharge pour véhicules électriques.

Karina Wieser est la directrice des ventes et du marketing chez Windmill Developments. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Trickey

La demande pour des bornes de recharge était présente il y a quelques années, mais c’était plus lent. Maintenant, 100 % des acheteurs nous demandent si l’infrastructure est là pour les bornes de recharge et s’il y a la possibilité d’en installer. Et la réponse, c’est oui, lance la directrice des ventes et du marketing Karina Wieser.

« Avoir l’infrastructure pour les bornes de recharge nous donne certainement un avantage compétitif, mais nous voulons aussi agir d’inspiration pour les autres compagnies. » — Une citation de Karina Wieser, directrice des ventes et du marketing, Windmill Developments

Des réglementations particulières aux provinces

Depuis 2022, les nouvelles constructions résidentielles à Toronto doivent avoir l’infrastructure nécessaire pour installer des bornes de recharge dans tous les stationnements de propriétaires, selon la Ville.

Mais selon le président de Signature Electric, Mark Marmer, les réglementations pour les nouveaux bâtiments doivent être plus claires pour les promoteurs.

« Clarifier les normes de construction pour les nouvelles bâtisses ne coûterait rien au gouvernement et faciliterait la tâche d’installer des bornes de recharge. » — Une citation de Mark Marmer, président de Signature Electric

Ça m’arrive assez souvent de devoir installer une borne de recharge dans un édifice qui devrait avoir l’infrastructure électrique nécessaire, mais qui n’est pas du tout prêt pour l’installation , lance-t-il.

Mais toutes les municipalités n'ont pas modifié leur règlement comme l'a fait Toronto. Et à 11 ans de l'interdiction de la vente des véhicules à essence, le Code du bâtiment de l'Ontario n'oblige toujours pas à tenir compte des infrastructures pour les véhicules électriques lors de la construction de bâtiments.

L'organisme Plug'n Drive permet aux gens d'en apprendre plus sur les véhicules électriques et sur toutes les possibilités de bornes de recharge. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Trickey

Un changement au code pourrait pourtant avoir un grand impact sur l’adoption de véhicules électriques dans la province, selon la fondatrice de l’organisme Plug'n Drive, Cara Clairman.

« En tant que militante pour l’adoption des véhicules électriques, bien sûr que je crois que ça n'avance pas assez rapidement. » — Une citation de Cara Clairman, présidente de l’organisme Plug'n Drive

Il faudrait juste un petit changement au code du bâtiment en Ontario pour que toutes les nouvelles constructions soient prêtes pour l’installation de bornes de recharge, dit-elle. Plusieurs développeurs le font déjà, mais ce serait mieux si c’était obligatoire.

Elle ajoute par ailleurs qu’en général, Toronto prend du retard comparativement aux autres métropoles canadiennes en ce qui concerne l’infrastructure pour les véhicules électriques.

Selon la présidente de l’organisme Plug'n Drive, Cara Clairman, Toronto prend du retard en ce qui concerne l'infrastructure de véhicules électriques. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Trickey

Vancouver a fait un bien meilleur travail pour l’installation d'infrastructures dans les immeubles à logements multiples alors que Montréal s’est assurée d’installer des bornes de recharge dans les rues. Toronto n’a pas vraiment réussi dans l’un ou l’autre de ces domaines, bien que ça s’améliore , lance-t-elle.

La Ville de Vancouver oblige depuis 2019 à ce que toutes les nouvelles constructions soient 100 % prêtes à installer des bornes de recharge dans tous les stationnements de résidents.

Montréal, qui privilégie l’accès aux bornes de recharge publique, compte plus de 1300 bornes et veut en ajouter 600 d’ici 2024. La Ville a aussi confirmé qu’elle cherche à bonifier son cadre réglementaire afin de favoriser l’installation d’infrastructures pour la recharge de véhicules électriques dans les nouveaux immeubles multirésidentiels.

Certaines places de stationnement dans cet immeuble de Windmill Developments à Toronto ont déjà des bornes de recharge d'installées. Photo : Radio-Canada / Deborah St-Victor

Tout comme en Ontario, le code du bâtiment de la Colombie-Britannique n’oblige pas à ce que les nouvelles constructions aient l’infrastructure en place pour l’installation de bornes. Au Québec, seuls les nouveaux logements résidentiels de quatre unités ou moins doivent avoir l’infrastructure qui permet d'installer des bornes de recharge.

Une technologie en évolution constante

Bien que l’Ontario ne soit pas un chef de file en ce qui concerne l’infrastructure de bornes de recharge en général, Mark Marmer de Signature Electric constate que c’est une technologie qui évolue très rapidement.

Mark Marmer est le président de Signature Electric, une compagnie qui installe des bornes de recharge de véhicules électriques dans des édifices. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Trickey

Croyez-le ou non, mais nous sommes toujours dans les débuts de l’infrastructure des véhicules électriques et les choses ont tendance à changer avec le temps , soutient-il.

« La façon de recharger les véhicules électriques pourrait changer à l’avenir. Pensez aux changements qui ont eu lieu ces 10 dernières années. » — Une citation de Mark Marmer, président de Signature Electric

Et selon M. Marmer, la technologie s’améliore constamment.

Je crois qu’éventuellement nous allons recréer le système de borne d’essence que nous avons actuellement, où ça prend 5 minutes à faire la recharge. À ce moment-là, les bornes de recharge dans les immeubles seront facultatives , lance-t-il.

Une stratégie parmi tant d’autres

Pour le moment, Karina Wieser de Windmill Developments croit que l’infrastructure pour les véhicules électriques demeure importante… et représente une initiative parmi tant d’autres pour atteindre un plus grand but : la carboneutralité.

Nous choisissons l’emplacement de nos bâtiments très spécifiquement pour qu’ils soient proches du transport en commun. Nous avons aussi des bornes de chargement pour les bicyclettes électriques ainsi que des stationnements de vélos pour chaque propriétaire , dit-elle.

Voici un des immeubles verts de Windmill Development, qui comprend l'infrastructure nécessaire pour installer des bornes de recharge dans chaque place de stationnement. Photo : Radio-Canada / Deborah St-Victor

Certains de leurs immeubles offrent des espaces verts collectifs et la possibilité de faire de l'agriculture urbaine. Il y a aussi de la lumière naturelle dans tous les couloirs, pour améliorer la qualité de vie générale des résidents.

« Nous avons un partenariat avec l’entreprise Kite, qui permet le partage de véhicules électriques pour les propriétaires intéressés, ce qui permet de réduire notre empreinte carbone. » — Une citation de Karina Wieser, directrice des ventes et du marketing chez Windmill Developments

Karina Wieser indique que si l’infrastructure pour les véhicules électriques est un élément essentiel pour aider la planète, il ne s'agit pourtant que d'un élément d'un enjeu qui est beaucoup plus vaste.