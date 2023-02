La boisson Ceci n’est pas une bière : une histoire d’économie circulaire

La ferme l’Être Boréal cultive une grande variété de plantes biologiques, dont le sarrasin et le chanvre. Au moment des récoltes et de la mise en marché de sa production de chanvre, les végétaux qui présentent des criblures, des impuretés, ne sont pas admissibles pour le marché de l’alimentation animale.

Ça représente de 15 à 25 % du lot qui n’est pas commercialisable. Il fallait réfléchir à quelque chose pour le réutiliser. À l’intérieur des lots, il y a des gras de qualités et des protéines de qualité, le but était donc d’extraire, de solubiliser, cette graine-là , explique Sébastien Girard.

M. Girard possède des connaissances en fabrication de bière et l’idée de concevoir un produit inspiré des bières allemandes et sans alcool, en remplaçant le malt d’orge par des grains de chanvre et la levure par du kéfir, a germé dans sa tête.

Le kéfir est une boisson de lait fermenté légèrement acide et pétillante (archives). Photo : getty images/istockphoto / Fascinadora

Ce qu’on va rechercher au lieu de l’alcool par la fermentation du kéfir, c’est-à-dire l’association symbiotique entre plusieurs bactéries lactiques et de levures, on va aller chercher des constituants du kéfir comme des pectines et des polysaccharides. Ce sont ces molécules-là qui font en sorte que le produit est goûteux, rond et même visqueux. Ce sont les produits de la fermentation du kéfir qui apportent ces particularités qui font qu’on ne peut pas dire que c’est une bière, mais que ça lui ressemble beaucoup , vulgarise-t-il.

De là, est née la boisson Ceci n’est pas une bière après deux ans de recherche. Le nom est inspiré de la peinture de l’artiste René Magritte, La Trahison des images, où l’on observe une pipe avec l'inscription Ceci n’est pas une pipe .

« Le nom est une analogie parce que c’est tellement beaucoup de choses que c’est difficile de dire ce que c’est réellement. On a la couleur, on a la mousse, on a la fermentation en bouteille traditionnelle qu’on utilisait jadis dans le processus de brassage. La différence, c’est qu’on n’est pas dans une fermentation alcoolique, nous sommes dans une fermentation bactérienne. » — Une citation de Sébastien Girard, propriétaire de la ferme l’Être Boréal

Qu'est-ce que le kéfir ? Le kéfir est une boisson de lait fermenté légèrement acide et pétillante. La fermentation est une technique de conservation utilisée depuis des centaines d'années par les bergers du Caucase qui produit de bonnes bactéries, les probiotiques, reconnues pour leurs effets sur la santé digestive. Le kéfir contient jusqu’à 30 fois plus de probiotiques que le yogourt. Source : émission l'Épicerie de Radio-Canada

Mise en marché et croissance

Ceci n’est pas une bière est actuellement disponible dans un seul point de vente de la région.

Aujourd’hui, c’est un tirage très limité pour les pionniers qui vont passer au marché Nord-Bio. Par la suite, nous avons un inventaire pour soutenir les prochaines semaines. L’objectif c’est d’arriver à proposer une gamme de produits. Il y a du monde qui aime le houblon, mais certains n’aiment pas ça et l’idée est d’aller chercher tout le monde , conclut Sébastien Girard qui souligne qu’une bière sans alcool à base de chanvre et de kéfir serait une première mondiale.

Avec les informations de Simon Roy-Martel