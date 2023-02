Fredericton veut réduire la fraude et l’évasion fiscale

En novembre dernier, la ministre de Service Nouveau-Brunswick, Jill Green, a présenté un projet de loi modifiant la Loi sur les corporations commerciales. La loi, qui n’a pas été modifiée depuis longtemps, a été modernisée.

Ce projet de loi est à l’étude au Comité permanent de modification des lois, à Fredericton.

Parmi les changements proposés, il est question de resserrer la vis aux entreprises qui veulent se servir du Nouveau-Brunswick pour y mener des activités illégales. Dans un communiqué du 24 novembre, la ministre Green expliquait qu’il s’agit de réduire les possibilités d’activités financières illicites, comme le blanchiment d’argent, la fraude et l’évasion fiscale.

Le directeur général de Services Nouveau-Brunswick, Alan Roy, admet que certains des changements législatifs découlent directement d’une enquête menée par Radio-Canada et CBC en 2020, sur les activités de la compagnie Oceanic Fisheries NB, qui était enregistrée au Nouveau-Brunswick à des adresses erronées.

Après que nous ayons été mis au courant des enjeux avec Oceanic Fisheries, c'est à ce moment-là [que nous avons mis en place les dispositions liées à] la propriété effective , dit Alan Roy.

Des changements pour limiter les activités illégales

Le directeur général de Service Nouveau-Brunswick dit que dorénavant les entreprises ne pourront plus être enregistrées avec une boîte postale. Il faudra une adresse physique au Nouveau-Brunswick pour s'inscrire au Nouveau-Brunswick, c'est un grand pas en avant , assure-t-il.

Le directeur général de Service Nouveau-Brunswick, Alan Roy, a expliqué plusieurs détails du projet de loi modifiant la Loi sur les corporations commerciales. Photo : Radio-Canada

Aussi, un article dans la loi donne de nouveaux pouvoir au directeur chargé d’appliquer la Loi sur les corporations commerciales. Ce directeur pourra, s’il le désire, obtenir plus d’informations sur ceux qui dirigent les entreprises enregistrées.

Donner au directeur de la Loi sur les sociétés par actions le droit de demander la vérification de l'identité des administrateurs de la société sera nouveau , souligne Alan Roy.

Il sera aussi possible d’exiger la véritable adresse des dirigeants ainsi que des fondateurs de l’entreprise, et si on estime que les exigences ne sont pas respectées, l’enregistrement pourra être révoqué.

Un projet de loi loin de régler tous les problèmes

Le chef du Parti vert du Nouveau-Brunswick, David Coon, estime que le projet de loi ne va pas assez loin.

Le projet de loi n’a pas des provisions suffisantes pour adresser ou attaquer le problème qui existe maintenant. Il est très facile pour une entreprise de créer une corporation au Nouveau-Brunswick pour des buts inacceptables, afin de faire les activités criminelles , déplore-t-il.

Le gouvernement a refusé, par exemple, d’exiger qu’au moins un directeur des entreprises enregistrées au Nouveau-Brunswick habite au Canada, parce que, a expliqué Alan Roy, l’Ontario et d’autres provinces ont éliminé cette exigence.

Le chef du Parti vert, David Coon, estime que le projet de loi 24 ne contient pas suffisamment de mesures pour prévenir le blanchiment d'argent, la fraude et l'évasion fiscale. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Ce serait important d’assurer, au minimum, au moins qu’un directeur doit être citoyen du Canada , croit David Coon.

Les verts déplorent aussi le fait que Service Nouveau-Brunswick ne puisse pas mener ses propres enquêtes. Alan Roy a précisé : nous travaillons avec les organismes d'application de la loi, pour aider dans toute enquête nécessaire.

Ce qui est insuffisant, selon David Coon. C’est clair, les capacités d’enquête n’existent pas maintenant.

Aussi, le registre des entreprises, avec les noms des dirigeants, ne sera toujours pas disponible publiquement. Ce n'est pas un registre public à ce stade, cela a été débattu dans tout le pays , explique Alan Roy, pour justifier qu’il soit maintenu secret. Seules les agences de revenu et de maintien de la paix y auront accès.

Des amendements à prévoir

Le chef vert annonce que son parti compte présenter des amendements au projet de loi, lorsqu’il sera débattu sur le plancher de l’Assemblée législative. Il y a beaucoup de changements importants, parce que c’est un projet de loi qui est très vieux maintenant, mais l’opportunité d’assurer une augmentation de la protection contre les activités criminelles n’existe pas dans le projet de loi.

En réponse aux craintes exprimées par David Coon, le directeur général de Service Nouveau- Brunswick assure que dans les prochaines années, d’autres changements pourraient être apportés, si cela s’avérait nécessaire.