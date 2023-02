Le projet de logements sociaux franchit un grand pas à Amos

L’Office d’habitation du Berceau de l’Harricana a lancé l’appel d’offres public le 9 février dernier pour trouver l’entrepreneur général qui réalisera sa construction. Le conseil municipal d’Amos a déposé son projet de règlement d’emprunt lundi dernier. Les soumissions seront ouvertes le 13 mars prochain.

Sur la planche à dessin depuis plus de 10 ans, ce projet vise à ériger un édifice de 24 unités, dont 12 logements sociaux, à l’angle de la rue de l’Harricana et de la 9e Avenue Ouest. Une section du bâtiment accueillera surtout des familles et des couples avec des logements d’une, deux et trois chambres à coucher, alors que l’autre section offrira des logis aux personnes âgées et seules.

On est rendus là, se réjouit le maire d’Amos, Sébastien D’Astous. On a bien hâte de voir l’ouverture des soumissions et de savoir quel entrepreneur va faire la construction. Ça prend un entrepreneur qui entre dans des coûts raisonnables. Ce n’est pas la VIlle Amos qui gère le contrat, mais le gouvernement , souligne-t-il.

« On a fait toutes les étapes nécessaires pour se rendre à l’appel d'offres. Maintenant, la balle est dans le camp du gouvernement pour la construction. » — Une citation de Sébastien D'Astous

Québec ajuste son aide

Le projet est réalisé avec le soutien financier du programme AccèsLogis, de la Société d’habitation du Québec (SHQ). La SHQ couvrira aussi 90 % des coûts du supplément du loyer versé aux locataires des logements sociaux, alors que la Ville d’Amos couvrira l’autre 10 %.

Lors de l’annonce de la subvention en 2018, le coût total du projet était estimé à 4,7 millions de dollars, avec une aide de près de 2 M$ de Québec. Mais la situation a évolué depuis, fait remarquer le maire d’Amos.

On avait un budget prévisionnel. Le gouvernement a ajouté des sommes au fil des années pour combattre l'inflation et l'augmentation des coûts. Le projet est encore viable du côté de la Ville. Maintenant, il faut juste que le gouvernement construise, et après ça, le bâtiment va entrer dans la liste des bâtiments qui sont gérés par l’Office d’habitation , explique Sébastien D’Astous.

Les documents d’appel d’offres précisent que les travaux de construction doivent durer 18 mois.