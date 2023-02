Protection des baleines : les casiers sans cordage font leurs preuves

Depuis l’hécatombe de l’été 2017 – lors duquel plusieurs carcasses de baleines noires ont été retrouvées dans les eaux canadiennes et que les cordages ont été montré du doigt – l’industrie cherche des solutions.

L’ingénieur Philippe Cormier, président de la firme de Corbo de Caraquet, participe aux efforts. Il travaille avec des associations de pêcheurs pour trouver des moyens de protéger les baleines sans trop freiner la pêche.

L'ingénieur Philippe Cormier croit que le système de casiers sans cordage vertical a du potentiel, mais qu'il ne doit pas remplacer les méthodes traditionnelles. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

On a regardé une vingtaine d’options différentes. Le but n’était pas nécessairement de réinventer la roue. On voulait voir ce qui existait sur le marché et si on pouvait l’adapter à la pêche , explique-t-il.

Selon lui, la méthode la plus prometteuse est un système de cordage sur demande, alias les casiers sans cordage vertical.

C’est d’avoir un casier dans le fond de l’eau dans lequel est renfermée la corde. Suite à l’envoi d’un signal acoustique dans l’eau par le pêcheur, les bouées montent à la surface et le casier peut être récupéré.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Cette infographie montre le fonctionnement du système de casiers sans cordage vertical. Lorsque le pêcheur envoie un signal sans fil, la porte du casier jaune s'ouvre. Cela laisse sortir le cordage, qui remonte à la surface. Photo : Gracieuseté: Corbo

L’année dernière, un groupe de pêcheurs ont testé ce nouveau système en mer, munis de permis expérimentaux délivrés par Pêches et Océans Canada. Ils ont pu pêcher dans les zones qui étaient fermées en raison de la présence de baleines.

On l’a fait l’année passée avec 21 pêcheurs et ça a super bien été. Je dirais que l’engouement a augmenté d’un cran encore cette année. Les pêcheurs commencent à s’habituer avec cette technologie-là et ils voient que ça peut devenir une option valable , explique Philippe Cormier.

Cette semaine, lors de la rencontre du comité consultatif sur la pêche au crabe – qui a eu lieu à Dieppe en présence de crabiers et de représentants de Pêches et Océans – il a présenté le résultat des essais menés en 2022.

Des pêcheurs préparant des casiers sans cordage vertical, en 2022 dans la Péninsule acadienne. Les casiers traditionnels sont oranges, tandis que les casiers dans lesquels se trouvent les cordes (qui sont libérées lorsque le pêcheur déclenche le mécanisme à distance) sont jaunes. Photo : Gracieuseté: Corbo

Lors des 78 sorties effectuées en mer, le système qui fait remonter le casier à la surface s’est déclenché 265 fois sur 277, ce qui représente un taux de succès de 95,6 %.

Quelques autres pépins techniques ont été notés. Entre autres en ce qui a trait au déclenchement du système de remontée et au logiciel qui permet aux pêcheurs de trouver leurs casiers en mer.

Les essais vont se poursuivre lors de la prochaine saison de pêche au crabe des neiges dans le golfe du Saint-Laurent, dans quelques semaines. Selon Philippe Cormier, 31 pêcheurs vont participer aux tests cette année.

On a commencé par les petits avec un pêcheur, cinq pêcheurs, dix pêcheurs. Là on est rendus à trente. Donc c’est vraiment une évolution de l’exercice, pour voir si on peut continuer à augmenter ce nombre-là de façon sécuritaire et qu’on ne causera pas de problème d’engins fantômes , dit-il.

Joël Gionet, président de l'Association des crabiers acadiens, a testé des cordages à faible résistance. Il affirme qu'il s'agit d'une méthode qui est loin d'être au point. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

L’Association des crabiers acadiens est l’une des organisations qui ont commandé ces tests. Son président, Joël Gionet, se réjouit des résultats obtenus jusqu'à maintenant.

On a réussi à capturer du crabe en quantités acceptables. Les systèmes ont très bien fonctionné. [...] Une fois de temps en temps, il y avait un instrument qui ne voulait pas sortir. Ça, c’est arrivé, mais très rarement. Pour nous autres, les expériences de 2022 ont été vraiment concluantes , explique-t-il.

Quelle méthode sera choisie par Pêches et Océans?

Il reste maintenant à voir si le gouvernement fédéral partagera l'enthousiasme de Philippe Cormier et de Joël Gionet. Jusqu’à maintenant, il a penché vers une autre méthode de protection des baleines noires.

Il s’agit de cordages à faible résistance, qui permettent aux baleines de se libérer plus facilement lorsqu’elles s’y prennent.

Pêches et Océans prévoyait imposer l’utilisation de ces cordages aux pêcheurs de homard et de crabe dès cette année. Pas seulement les zones fermées en raison des baleines, mais dans toutes les zones de l'Atlantique et du Québec.

L’imposition de cette mesure a été reportée à 2024.

L'ingénieur Philippe Cormier a testé des cordages à faible résistance. Selon lui, ils rompent souvent bien en deçà du seuil prévu de 1700 livres de tension. Photo : Gracieuseté: Corbo

Plusieurs intervenants du milieu de la pêche sont critiques des cordages à faible résistance. C’est le cas du crabier Joël Gionet, qui les a essayés en mer l’année dernière.

J’avais quatre câbles faibles. On a échangé à chaque fois, à chaque remontée, ils ont brisé. Donc c’est pas possible de penser effectuer une pêche avec des câbles faibles en ce moment , dit-il.

L’ingénieur Philippe Cormier abonde dans le même sens. Il explique qu’il a effectué de nombreux essais au cours des cinq dernières années et que les cordages à faible résistance cassaient souvent lorsqu’ils étaient remontés à la surface.

Les derniers tests qu’on a fait l’an passé pendant la saison de pêche nous ont laissés un peu perplexes de ce côté-là. Donc il y a encore beaucoup de recherches à faire avant de dire oui on est à l’aise que ça devienne standard dans l’industrie , dit-il.

Il précise que les pêcheurs de crabe utilisent actuellement des cordages qui se cassent lorsqu’ils subissent 10 000 livres de pression, tandis que les câbles à faible résistance cèdent à 1700 livres (et parfois bien en dessous de ce seuil, selon lui).

Il y a une grosse marge. On a essayé différentes sortes de technologies, mais je dirais qu’on n’est pas encore là. Ce dont on a peur, c’est que ça cause des problèmes d’engins fantômes, des engins perdus qui se retrouveraient au fond de l’eau.

Philippe Cormier et Joël Gionet souhaitent que Pêches et Océans opte plutôt pour les casiers sans cordage vertical, et ce, seulement dans les zones fermées en raison de la présence de baleines noires.