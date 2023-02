Les quarts-arrière de la NFL en vedette dans une nouvelle série Netflix

Patrick Mahomes, qui a gagné le Super Bowl avec les Chiefs de Kansas City cette année, ainsi que Kirk Cousins des Vikings du Minnesota et Marcus Mariota des Falcons d’Atlanta se sont tous prêtés au jeu, acceptant de porter un micro durant les matchs et ouvrant la porte de leur maison aux équipes du diffuseur californien.

J'ai hâte que les fans aient un aperçu exclusif des coulisses d'une saison inoubliable pour toute l'organisation des Chiefs et pour ma famille, a déclaré Patrick Mahomes dans un communiqué. Cette nouvelle série Netflix montrera le temps, la préparation et l'équilibre qu'il faut pour être un quart-arrière de la NFL et performer sur les plus grandes scènes.

2PM Productions, la nouvelle compagnie de l’athlète de Kansas City, est impliquée dans la production de la série. Mentionnons aussi que Peyton Manning, une autre vedette du sport, en est l’un des producteurs exécutifs.

Avec Quarterback, Netflix renforce sa position comme l’un des principaux diffuseurs de séries sportives. Formula 1: Drive to Survive, qui en sera bientôt à sa cinquième saison, a connu un vif succès dans les dernières années.

Les séries Break Point, qui s’intéresse au tennis, ainsi que Full Swing, qui est consacrée au golf, ont été mises en ligne au cours des deux derniers mois. Netflix a aussi tourné ses caméras vers le Tour de France, la Coupe du monde de soccer ainsi le championnat de rugby Six Nations pour des séries en cours de développement.