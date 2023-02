Tracadie mise sur des partenariats avec l’Afrique pour donner du tonus à son économie

L'automne dernier, Tracadie et la municipalité de Tori-Bossito, au Bénin, ont signé un protocole de collaboration économique, qui va donner des suites l'été prochain.

Un forum économique regroupant des gens d'affaires et des représentants du Nouveau-Brunswick et de l'Afrique doit avoir lieu à Moncton, le 7 juin, en collaboration avec le conseil économique.

Le consul honoraire du Bénin à Moncton, Cyriaque Kiti, veut voir les échanges économiques progresser entre le Nouveau-Brunswick et les pays africains. Photo : Gracieuseté

Le lendemain, le 8 juin, c'est Tracadie qui sera le lieu de rendez-vous, explique le consul honoraire du Bénin, le consultant Cyriaque Kiti.

Il va y avoir des contacts entre les gens d'affaires et aussi entre des maires de municipalités d'ici et des maires de municipalités de pays d'Afrique , souligne-t-il.

Ces pays d'Afrique sont, pour l'instant, le Bénin, le Togo et la Côte-d'Ivoire. Mais d'autres pourraient s'ajouter.

Main-d'oeuvre et nouveaux marchés

Le maire de Tracadie, Denis Losier, nourrit de grands espoirs de développement dans ce partenariat.

On a des entreprises qui sont à la recherche de main-d'œuvre francophone, qui essaient de trouver de la relève pour continuer , explique-t-il. On veut développer de nouveaux marchés et voir augmenter l'exportation outre-mer.

Il est de plus en plus question de partenariats potentiels avec des pays africains dans l'édifice municipal de Tracadie. Photo : Radio-Canada / René Landry

En matière de collaboration avec l'Afrique, Cyriaque Kiti considère que le Nouveau-Brunswick traîne un peu la patte comparativement à d'autres provinces ou pays.