La Ville de Sherbrooke fait des démarches pour assurer une meilleure protection de deux de ses « joyaux du patrimoine », soit le parc du Bois-Beckett, incluant le Domaine Rogeau, ainsi que le Théâtre Granada. À la suite d'une étude, la Ville a reconnu la valeur exceptionnelle du parc et demande à Québec que celui-ci soit cité sous la Loi sur le patrimoine culturel, le plus haut niveau de reconnaissance et de protection dans la province. Elle fait la même demande pour le Théâtre Granada.

Par communiqué, la Municipalité explique que cette citation permettrait d'assurer sa préservation et sa mise en valeur . La Ville souligne que la forêt présente une biodiversité exceptionnelle , une forêt très ancienne , et est associée à des familles ayant marqué le paysage sherbrookois.

Guy Mongrain, conseiller en patrimoine à la Ville de Sherbrooke, a réalisé l'étude du Bois-Beckett. Les gens sont très attachés à ce parc, mais il a aussi une valeur patrimoniale très importante. Il recouvre la propriété de deux anciennes fermes très importantes de Sherbrooke, Beckett et Hale.

Il explique que le but de l'étude était de protéger la forêt pour les générations futures . Cette étude recommande une citation de protection patrimoniale.

C'est majeur [ce statut]! affirme pour sa part un membre du Regroupement du Bois-Beckett, Etienne Beaulieu. C'est ce qui permet au bois Beckett de résister.

Il rappelle que l'intégrité du parc a déjà été menacée. Que la rue Jacques-Cartier se poursuive jusqu'à l'autoroute, et ce sont des citoyens qui ont empêché que cela se fasse , donne-t-il en exemple. Depuis que je suis dans le regroupement, il y a eu trois, quatre projets qui sont sortis de nulle part. Des tours, un immeuble sur le bord, un truc d'interprétation. [...] Les élus ont compris que les citoyens veulent ce boisé-là à l'état le plus sauvage possible.

Étienne Beaulieu a écrit un livre qui s'intitule « Splendeur au bois Beckett ». Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

La préservation de cette forêt est d'autant plus importante, selon lui, que ce type de milieu est très rare dans la province.

Des boisés urbains, anciens, il y en a deux au Québec. Le boisé Papineau à Laval et le bois Beckett, et c'est tout. Une forêt ancienne en milieu urbain, c'est rarissime. C'est pour ça, je pense, que les citoyens se mobilisent facilement.

« C'est une forêt qui n'a pas juste une valeur sentimentale, pas juste historique, mais une valeur carrément biologique. [...] Des salamandres en voie d'extinction, des coyotes à l'occasion, des chevreuils et tout ça! » — Une citation de Étienne Beaulieu, membre du Regroupement du Bois-Beckett

Guy Mongrain souligne que c'est l'exploitation d'une érablière par la famille Beckett qui a permis à cette forêt de perdurer. C'est l'intervention ancienne qui a aidé à la sauvegarde de cette forêt-là!

La ferme Rogeau à Sherbrooke fait partie du site pour lequel Sherbrooke veut une meilleure protection. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

Immeuble patrimonial sherbrookois

Quant au Théatre Granada, la Ville souhaite également lui accorder le statut d'immeuble patrimonial, ce qui lui donnera les coudées franches pour encadrer les modalités de sa protection. Guy Mongrain a également réalisé l'étude sur la valeur patrimoniale du théâtre.

Le Théâtre Granada serait le théâtre d'ambiance le mieux préservé. Photo : Radio-Canada / Geneviève Proulx

Avec cette étude, on a établi un certain nombre de choses, notamment que le Théâtre Granada est peut-être le plus beau théâtre d'ambiance, affirme-t-il. Il en reste, mais la plupart ont perdu leur intérieur, leur façade. Dans ce cas-ci, on a l'exemple le mieux préservé au Canada.

Il admet qu'il a plusieurs problèmes liés à son âge, mais rien d'insurmontable . À l'intérieur, il reste pas mal de travaux à faire. Des travaux récurrents à faire toutes les décennies, les 20 ans.

Avec les informations de Guylaine Charette