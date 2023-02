Vers un règlement québécois interdisant les biosolides provenant des États-Unis

Le projet de règlement publié dans la Gazette officielle du Québec prévoit une interdiction d'épandre sur une parcelle des boues provenant d'un ouvrage d'assainissement des eaux usées municipales ou industrielles provenant de l'extérieur du pays.

Cette décision a été prise quelques semaines après qu'une enquête de Radio-Canada eut révélé que des biosolides – des boues issues du traitement des eaux usées municipales ou industrielles – provenant des États-Unis étaient utilisés par des agriculteurs dans plusieurs régions du Québec.

L'État du Maine a interdit cette pratique après la découverte de champs contaminés.

Les biosolides, qui sont souvent composés de fumier humain, sont utilisés comme fertilisants, mais ils soulèvent des préoccupations sanitaires.

Après l'enquête de Radio-Canada au mois de décembre, l'Ordre des chimistes du Québec, l'Ordre des agronomes du Québec ainsi que l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec avaient publié un communiqué invitant la population et le gouvernement à la plus grande prudence.

En raison de la présence inquiétante de divers contaminants d'intérêt émergent, dont les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, dans certains de ces biosolides, comme ceux importés au Québec depuis les États-Unis, les trois ordres professionnels recommandent à la population et aux entreprises de s'abstenir d'utiliser des biosolides municipaux et industriels en provenance des États-Unis, notamment de l'État du Maine , faisaient-ils valoir.

Le gouvernement propose également d'interdire les boues de désencrage provenant de fabriques de pâtes et papiers lorsqu'elles proviennent de l'extérieur du pays.