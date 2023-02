L’élection partielle à la mairie de Toronto prévue le 26 juin

Le calendrier déterminé jeudi doit toutefois être approuvé fin mars par le conseil municipal, qui doit toujours officiellement déclarer que le siège est vacant après la démission de John Tory.

Le cas échéant, les candidatures à la succession de l’ancien maire seront enregistrées entre le 3 avril et le 12 mai, tandis qu’un vote anticipé sera ouvert du 8 juin au 13 juin.

Habituellement, le greffier municipal ne fixe ni n’annonce les dates avant l’adoption d’un règlement par le conseil municipal.

Dans le cas présent, le greffier John D. Elvidge explique par communiqué de presse qu’il est dans l'intérêt de la Ville, des candidats et des électeurs d'annoncer les dates applicables des élections partielles le plus tôt possible .

« Rendre les dates publiques permet également au greffier municipal de commencer à se préparer, notamment à embaucher du personnel électoral et à réserver des lieux de vote. » — Une citation de John D. Elvidge, greffier de la Ville de Toronto

Jennifer McKelvie, qui assume l'intérim à la tête de la mairie, a déclaré qu'elle n'avait pas l'intention d'entrer dans la course électorale.

Jusqu'ici, seul l'ex-candidat Gil Penalosa a déclaré publiquement son ambition.

Le budget de l'élection partielle est estimé à 13 millions de dollars, soit 1,5 million de moins que l'élection générale du 14 octobre dernier remportée par John Tory.