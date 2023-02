Manifestation d’enseignants devant les bureaux du Centre de services scolaire des Phares

Le SERM négocie actuellement une convention locale des enseignants du Centre de services scolaire des Phares, dont la dernière mouture remonte à 2007. La dernière proposition de l'employeur a fortement déçu le Syndicat.

Cette convention prévoit des adaptations en fonction des particularités du milieu.

Le Syndicat de l'enseignement de la région de la Mitis représente les 1500 enseignantes et enseignants des centres de services scolaires des Phares et des Monts-et-Marées. Photo : Radio-Canada

Le président du SERM , Jean-François Gaumont, explique que l'employeur a déposé une offre de règlement global mardi dernier. Selon lui, presque aucune demande du Syndicat n'a été retenue.

On espère un déblocage, on espère que nos patrons vont respecter l'autonomie et la compétence des enseignants, et actuellement, ce n’est pas le cas. On parle d'enlever des congés spéciaux à des gens dont l'enfant est gravement malade. On est loin de la reconnaissance , dit-il.

Quelques demandes du SERM Journées pédagogiques consacrées à la correction et à la planification

Processus d’affectation sensible à la composition de la classe

Meilleures compensations pour les employés à statut précaire se déplaçant sur le territoire

Le Centre de services scolaire des Phares mentionne de son côté espérer un règlement rapide, mais ne fera aucun commentaire supplémentaire durant les négociations.

Il n'est pas exclu que le Syndicat utilise d'autres moyens de pression, indique son président.