Rouyn-Noranda présente Jo Bine, son nouveau recruteur pour les emplois d’été

Le nouveau visage de cette campagne, Jo Bine, a été présenté aux élèves de l’école La Source dans une salle bondée à l’occasion d’un midi d’improvisation.

Au total, 70 jeunes sont nécessaires pour combler les équipes d’Animation jeunesse et de la Tournée des ados, alors que le Service des parcs et équipements doit pour sa part pourvoir 45 emplois étudiants pour entretenir les terrains sportifs et les espaces verts, notamment.

Jo Bine le haricot est le visage de la campagne promotionnelle «Cet été, les meilleures jobines sont à la Ville». Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Le chef des parcs et équipements à la Ville de Rouyn-Noranda, Olivier Thibodeau, indique que c’est la firme l’Agence secrète qui est derrière le jeu de mots sur lequel se base la campagne.

« La campagne, à la base, on ne voulait pas trop se prendre au sérieux. On voulait une campagne qui est à l’image de l’expérience que les jeunes vont vivre chez nous, c’est-à-dire qui est vraiment appréciée et dans laquelle les jeunes viennent travailler, mais viennent aussi avoir du plaisir avec leurs amis et leurs collègues de travail. » — Une citation de Olivier Thibodeau, chef des parcs et équipements à la Ville de Rouyn-Noranda

Des conditions attrayantes pour attirer les jeunes

Olivier Thibodeau souligne par ailleurs que le nombre important de postes à combler représente un défi année après année pour la Ville.

Olivier Thibodeau, chef du Service des parcs et équipements à la Ville de Rouyn-Noranda Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Ce qui est difficile, c’est le nombre. Par exemple, à Animation jeunesse, les 68e, 69e et 70e animateurs qu’on a à trouver sont nécessairement plus difficiles à dénicher que les premiers, et c’est la même chose aux espaces verts quand on est rendus aux 43e, 44e et 45e postes à combler. C’est plus à cause du nombre qu’on peut avoir de la difficulté. Ce n’est pas à cause du corps d’emploi, parce qu’on a des emplois qui sont quand même recherchés et appréciés par les jeunes , mentionne-t-il.

« Au niveau des attentes salariales, on a un salaire d’entrée à 17,50$ de l’heure et ça va jusqu’à 21$ de l’heure. » — Une citation de Olivier Thibodeau

Selon M. Thibodeau, les conditions de travail offertes à la Ville sont concurrentielles et flexibles, permettant aux jeunes de bien concilier leur emploi avec les autres aspects de leur vie.