Meurtre de Renée Sweeney : Robert Steven Wright témoignera durant son procès

Le présumé meurtrier, aujourd’hui âgé de 43 ans, fait face à un chef de meurtre au deuxième de degré dans cette affaire, à laquelle il a plaidé non coupable.

L’avocat de la défense Bryan Badali indique que l’accusé compte témoigner lors du procès, ce qu’il n’est pas obligé de faire, et se soumettra à un contre-interrogatoire pour expliquer au jury ce qu’il a vu, ce qu’il a fait et pourquoi il a quitté la scène.

Ce dernier, vêtu d’une chemise blanche et d'un pantalon noir, faisait preuve d’un certain calme au début de la deuxième journée des procédures judiciaires. Derrière lui, environ le deux tiers des sièges dans la salle étaient occupés par des membres du public.

Renee Sweeney a reçu trente coups de couteau de son agresseur, selon la police. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Police du Grand Sudbury

S’il est reconnu responsable du crime, il pourrait être condamné à la prison à perpétuité.

De l’ ADN soulève des questions

Les avocats de la Couronne ont été les premiers à s’adresser au jury.

Ils ont rappelé que Mme Sweeney, alors âgée de de 23 ans au moment de son meurtre, a été attaquée, mais elle a fait preuve de force en tentant de se défendre.

Le procureur adjoint Kevin Ludgate a aussi rappelé que de l’ ADN trouvé sous les ongles de la victime correspond à celui des proches de Wright.

Le meurtrier a tué Renee Sweeney dans ce magasin en plein jour. (Photo d'archives) Photo : Police du Grand Sudbury

Chaque individu qui commet des actes violents envers quelqu'un a une première fois , a poursuivi Me Ludgate aux jurés, rappelant que ce ne sont souvent que ceux qui commettent ces crimes qui connaissent ce qui les a motivés.

Bien que Robert Steven Wright affirme avoir été sur scène au moment du crime, les avocats de la défense ont rappelé lors de leur allocution que le procès vise à déterminer qui a tué Renée Sweeney.

Ils affirment que l’accusé n’est pas celui derrière le meurtre.

Me Badali dit que M. Wright était à l’époque un élève du secondaire de 18 ans qui ne connaissait pas Mme Sweeney et qui n’avait pas de raisons pour commettre cet acte horrible.

Un dossier qui a fait couler beaucoup d’encre

Robert Steven Wright a été arrêté en décembre 2018, plus de 20 ans après le meurtre de la jeune dame.

Il aura fallu plus de quatre ans de plus pour que le procès s’entame en raison de plusieurs obstacles, dont une demande de changement de lieu du procès, des tentatives d’obtenir une liberté conditionnelle, la pandémie et des changements de la représentation légale de l’accusé

Pendant les deux décennies d’enquête, le Service de police du Grand Sudbury a poursuivi plus de 2000 pistes et écarté 1500 suspects pour tenter de retrouver le meurtrier de Renée Sweeney.

Point de presse de la police du Grand Sudbury au sujet du meurtre de Renee Sweeney en janvier 2017. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Mathieu Grégoire

La recherche du meurtrier a notamment mené à la plus grande collecte d’ADN pour une seule enquête de l’histoire du Canada jusqu'à présent.

Les autorités ont souvent parlé au fil des années des traces d’ ADN trouvées sous les ongles de la victime, sur un manteau et sur des gants qui ont été trouvés dans un secteur boisé près de la scène du crime sur la rue Paris.

D’après le juge Gorton, le procès devrait durer environ six semaines. Les jurés ont été rappelés à maintes reprises que durant son déroulement, ils ne doivent pas consommer de médias traitant du dossier en raison de sa nature médiatisée.

Avec les informations de Bienvenu Senga et d'Erik White de CBC