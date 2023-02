C’est le cas au Centre d'hébergement et de soins de longue durée de Rouyn-Noranda. Des employés d’agences affirment ne pas se sentir les bienvenus et être victimes de discrimination de la part d’employés du secteur public. La majorité des employés d’agences au CHSLD sont issus de minorités visibles et certains se disent victimes de racisme, surtout de la part des patients. Une nouvelle réalité qui a incité le Centre de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue à intervenir.

Bien qu’ils soient essentiels en ce moment au maintien des activités dans certaines régions, comme l’Abitibi-Témiscamingue, force est de constater que les employés d’agences privées ont bien mauvaise presse depuis le début de la pandémie. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a aussi annoncé récemment vouloir expulser les agences de placement du réseau de la santé d’ici 3 ans.

Originaire de la République du Congo, Muyuya Anderson est étudiant en droit à l’Université Laval de Québec. Il travaille comme préposé aux bénéficiaires pour une agence de placement.

Le désir de vivre l’expérience d’être en région éloignée l’a incité à venir travailler à Rouyn-Noranda, plus précisément au CHSLD . Dans l’établissement, plus de 50 % des préposés aux bénéficiaires travaillent, comme lui, pour des agences de placement.

En venant en Abitibi-Témiscamingue, il croyait que son aide serait appréciée en raison de la pénurie de main-d’œuvre. Rapidement, il dit avoir eu le sentiment que ce n’était pas le cas.

"Tu n’as rien à dire, tu n’es pas du CISSS-AT et moi, je suis syndiqué(e)." C’est ce qu’on entend régulièrement. Si on s’indigne face à un événement, on se fait répondre : “moi, je suis un régulier" , explique celui qui s’est plaint à la Commissaire aux plaintes et à la qualité des services.

Muyuya Anderson est préposé aux bénéficiaires à Rouyn-Noranda et étudiant à l'Université Laval de Québec. Photo : Gracieuseté : Muyuya Anderson

Une autre employée d’une agence de personnel, qui travaille au même CHSLD depuis environ un an, nous a confié avoir l'impression d’être toujours traitée comme la méchante agence .

On est les méchants et s’il arrive quelque chose, on va essayer de nous balancer ça sur le dos. On sait très bien qu'on ne va pas nous écouter. On est toujours les responsables , estime la jeune femme, qui a souhaité demeurer anonyme par crainte de représailles.

Elle a l’intention de quitter la région dans les prochains mois, trop affectée par la situation.

Quand quelqu’un essaie de me coller un stéréotype genre : [...] Vous êtes des immigrants, vous êtes des Noirs, vous n’êtes pas capables de faire une bonne job ou vous êtes méchants avec vos collègues ou les résidents, je trouve ça plate, ça vient me chercher , mentionne-t-elle.

On est là pour donner un coup de main, pour mettre la main à la pâte, on est là pour le bien-être des résidents. C’est comme si, là-bas, on a le sentiment de voler leur place , ajoute pour sa part Jean-Benoit Blanc, un préposé aux bénéficiaires de Montréal ayant aussi travaillé au CHSLD de Rouyn-Noranda.

Culture toxique

Trois autres employés actuels, qui ont préféré ne pas être identifiés, nous ont aussi fait état de relations difficiles entre les employés du public et du privé.

Jean-Benoit Blanc est préposé aux bénéficiaires à Montréal depuis qu'il a été remercié de ses services à Rouyn-Noranda. Photo : Gracieuseté : Jean-Benoit Blanc

Ça ne nous surprend pas, on est contents que des gens en parlent enfin , affirme Patrice Lapointe, président du regroupement d’Entreprises privées de personnel soignant du Québec, qui estime qu’il existe une culture toxique dans le réseau de la santé.

« Malheureusement, souvent, c’est une idéologie anti-agences qui est encouragée par les syndicats. Ça fait qu’on traite des êtres humains qui sont venus pour aider comme si c’étaient de vieilles paires de chaussures usagées dont on peut se débarrasser après usage. » — Une citation de Patrice Lapointe

Le président du syndicat de la FIQ en Abitibi-Témiscamingue estime que les propos de Patrice Lapointe sont exagérés, mais admet que des tensions existent.

On le voit dans le vocabulaire, dans les termes qui sont utilisés par les employés. Il ne faut pas les viser comme personnes parce qu’ils viennent ici pour nous aider à donner des soins à la population, mais en même temps, il faut comprendre aussi les professionnels en soins qui voient le taux de roulement et qui le subissent. Donc, je pense que de part et d’autre, il y a un effort supplémentaire à faire , affirme Jean-Sébastien Blais.

Traités injustement?

Jean-Benoit Blanc et Muyuya Anderson ont récemment été avisés par le CHSLD que leurs services n’étaient plus requis. Ils estiment avoir été traités injustement à la suite de plaintes de collègues du secteur public et ne pas avoir eu l’opportunité de donner leur version des faits. C’est d’ailleurs la crainte d'un congédiement qui a amené certains préposés à demander l’anonymat dans le cadre de ce reportage.

« Il y a des gens qui se sentent dédouanés de traiter nos employés de façon exécrable au nom de cette idéologie comme quoi une agence, vu que c’est mal, on peut traiter ces gens comme des moins que rien alors qu’ils sont là pour aider. » — Une citation de Patrice Lapointe

Le CISSS-AT intervient

Le directeur du programme de soutien à l'autonomie des personnes aînées, André Tessier. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

L’organisation du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue a reconnu dès le départ que des tensions et des frustrations pouvaient exister au sein des employés de l'établissement, mais que la problématique n’était pas généralisée.

Le temps que les gens soient autonomes et fonctionnels, ça amène des lenteurs au niveau de l’organisation du travail et ça peut être un autre facteur qui peut amener des irritants entre les travailleurs. Moi, si on me pose la question, est-ce que le climat de travail au CHSLD de Rouyn-Noranda n’est pas bon? Il n’y a rien qui me laisse présager que le climat de travail n’était pas bon , nous a dit André Tessier, directeur du programme de soutien à l’autonomie des personnes aînées lors d’une première rencontre, le 6 février dernier.

Le CISSS-AT a par la suite mené sa propre enquête et constaté que des mesures spécifiques pour le CHSLD de Rouyn-Noranda s’imposaient.

Les informations partagées par Radio-Canada font en sorte que nous avons fait des analyses supplémentaires qui ont confirmé que des actions doivent être posées sans délai pour permettre à chaque personne d’évoluer dans un environnement de travail respectueux , a expliqué Mathieu Fortier, directeur adjoint à la direction des ressources humaines, communications et affaires juridiques pour le CISSS-AT, le 22 février. Il précise que son organisation a rapidement réagi.

On a déployé une démarche, le projet Écoute. Donc, du 15 au 24 février, on a rendu disponibles plusieurs intervenants de la direction des ressources humaines qui sont en présence terrain pour aller rencontrer le personnel pour bien comprendre, bien saisir les enjeux, faire une cueillette d’informations , explique-t-il.

Mathieu Fortier est directeur adjoint à la direction des ressources humaines, communications et affaires juridiques pour le CISSS-AT. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

L’objectif est de se doter par la suite d’un plan d’intervention à court terme pour accompagner les équipes concernant le climat de travail, l’accueil et l’intégration de la main-d’oeuvre indépendante et aussi l’intégration de la diversité ethnoculturelle.

Le président du syndicat de la FIQ, Jean-Sébastien Blais, dit avoir constaté récemment le travail qui est fait par le CISSS-AT pour améliorer les relations, mais estime que beaucoup de travail est à faire dans les CHSLD .

Il y a aussi quelque chose au niveau du climat de travail qui est à creuser dans nos CHSLD, parce que ça roule drôlement, on va le dire comme ça. Ce n'est pas normal qu’on ait un aussi faible taux de rétention de notre personnel dans nos CHSLD. Oui, il y a une pénurie de main-d’oeuvre, mais elle est beaucoup plus accentuée dans ces départements , fait-il observer.

Le CISSS-AT assure qu’une analyse des conditions de travail dans tous les CHSLD de la région aura lieu.

Mise en garde : Les propos rapportés plus bas contiennent des termes péjoratifs ayant une charge négative très forte qui pourraient choquer certaines personnes.

Victimes de propos racistes

Jean-Benoit Blanc, Muyuya Anderson et les quatre autres employés à qui nous avons parlé disent tous avoir été victimes de propos racistes au CHSLD de Rouyn-Noranda, majoritairement de patients, mais parfois, aussi, de membres des familles ou de collègues.

La carte de travail du CISSS-AT de Muyuya Anderson indiquant qu'il est préposé aux bénéficiaires et main-d'oeuvre indépendante. Photo : Gracieuseté : Muyuya Anderson

Je me suis fait traiter de Noir, de macaque, que je viens de la forêt, de rentrer chez nous. Ça fait mal, sachant tout le sacrifice qu’on fait déjà de quitter nos familles, de laisser nos proches. On se sent très très mal humainement et souvent, ces gens ne s’excusent même pas , raconte Muyuya Anderson.

Si on trouve dans l’ascenseur et qu’on est cinq ou six Noirs, il y a du monde qui ne veut pas embarquer parce qu’on est des Noirs. Ils disent : "Ah! C’est une gang de Noirs" , ajoute une jeune préposée aux bénéficiaires.

« Des situations nous ont été rapportées. On est intervenus, car on ne tolère pas ces situations, mais on ne peut pas dire que ce sont des situations répétitives et quotidiennes. Pour ma part, ce sont des cas isolés, mais on sait que nos résidents, des personnes âgées et d’une autre génération, ont peut-être une moins grande ouverture. » — Une citation de Caroline Bettez, gestionnaire au CHSLD de Rouyn-Noranda

Les employés reprochent à leurs collègues de banaliser les propos des patients ou de membres de leurs familles.

On nous prépare à ça, on nous dit qu’il y a certains patients qui n’aiment pas les Noirs, ne tolèrent pas les Noirs, ne veulent pas les Noirs, mais ne prenez pas ça personnel. [...] Quelqu’un qui est Blanc qui ne s’est jamais fait traiter de nègre, qui n’a jamais connu l’esclavage, qui n’a jamais connu la colonisation, des mutineries, etc., c’est plus facile pour lui de dire : "désolé, on comprend". Mais non, tu n’as jamais vécu ça, tu ne connais pas l’impact de ce que ça nous fait , reprend Muyuya Anderson.

Il y a des résidents qui ne veulent pas avoir de Noirs, alors ils sont étiquetés comme raciste et qu’ils ne veulent pas de services de Noirs. Et on reste comme ça au lieu d'apporter un arrangement, de leur dire qu’on est là pour travailler, que les Noirs sont de bonnes personnes. [...] Moi, quand j’arrive, la personne peut être raciste, je l’approche tranquillement et la personne finit par accepter mon service parce que je donne un service professionnel , relate Jean-Benoit Blanc.

Caroline Bettez, gestionnaire au CHSLD de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

Si on le déplace dans un autre lieu de travail, ce n’est pas parce que ce sont eux qui sont en faute, mais pour les préserver d’une situation qu’on ne pourra pas corriger. On peut aussi intervenir auprès de la personne âgée si elle est en mesure de comprendre et qu’elle est réceptive pour lui expliquer que dans notre milieu de travail, on ne tolère pas ces comportements. Mais on va tenter de tout faire pour préserver l’employé d’être mis devant cette situation , explique pour sa part Caroline Bettez.

Un défi de diversité culturelle

Le CISSS-AT assure que tout sera fait pour aider à l’intégration des personnes issues de minorités visibles.

Tout le monde doit avoir un milieu de travail sain et sécuritaire, peu importe qu’on provienne du secteur public ou d’agences de placement. Il y a un défi de diversité culturelle. La diversité culturelle dépasse l’enjeu de la main-d’oeuvre indépendante. On travaille très fort actuellement au niveau du recrutement international, donc, c’est un défi extrêmement important à réussir pour l’organisation , signale Mathieu Fortier, directeur adjoint à la direction des ressources humaines, communications et affaires juridiques.