Un appel est accueilli dans le litige entre Enbridge et l’État du Michigan

L'oléoduc, qui traverse le Michigan et le détroit de Mackinac, entre les lacs Huron et Michigan, pour se rendre jusqu'en Ontario, transporte chaque jour 540 000 barils de pétrole brut léger et de gaz naturel destinés à des raffineries du Québec et de l’Ontario ainsi qu'à des États américains.

Photo : Radio-Canada / MARC GODBOUT