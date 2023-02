Musique! Quand la bibliothèque de Montcalm se remplit d’instruments en tous genres

Pendant quelques heures chaque semaine, la pièce se remplit de sons, de notes et de jeunes musiciens.

Cuivres, percussions, instruments à vent, toute la panoplie du genre musical est là, soigneusement entreposée entre les livres et les revues.

Lynne Brémault-Parent est à la tête de ces cours de musique. Avant la pandémie, les répétitions se déroulaient dans le sous-sol de l’établissement. On était très coincés , se souvient-elle. Si on voulait laisser les instruments sur place, ça prenait beaucoup de place dans un petit espace.

Lorsqu’on lui a proposé de déplacer son cours dans la bibliothèque pour permettre la distanciation physique en temps de pandémie, l’enseignante a sauté sur l’occasion.

« C’est drôle de juxtaposer ces deux concepts-là, du silence et de la musique. Je pense que ça apporte de la vie! » — Une citation de Lynne Brémault-Parent, enseignante de musique

Et ce qui devait à l’origine être temporaire, le temps des restrictions sanitaires, dure encore aujourd’hui pour le plus grand plaisir de Makenna Sabourin. Cette élève de 7e année reconnaît qu’il y avait besoin de plus de place .

C'est aussi l'avis de sa camarade Stéphanie Sabourin, en 8e année et amatrice de clarinettes. C’était un peu cramped et les instruments se touchaient donc là, avec plus d’espace, c’est mieux !

Pour Lynne Brémault-Parent, l'accoustique est meilleure dans la bibliothèque comparée à la salle où elle donnait ses cours auparavant. Photo : Radio-Canada / Mohamed-Amin Kehel

Garder une connexion avec les livres

Par ailleurs, pour Lynne Brémault-Parent, suivre des cours de musique dans une bibliothèque est aussi un moyen pour les élèves du secondaire de garder un lien avec les livres.

J’ai remarqué que plusieurs de mes musiciens sont des bouquineurs, note-t-elle en souriant, donc certains arrivent plus tôt ou repartent plus tard après les cours pour feuilleter des livres.

Kaden Sabourin, élève en 10e année, acquiesce. Batteur talentueux malgré son jeune âge, il doit parfois patienter le temps que son enseignante donne les consignes à ses camarades et il lui arrive alors de regarder les livres autour, même si, au début, jouer au milieu de dictionnaires et de romans était un peu bizarre , dit-il en rigolant.

Au début, Kaden Sabourin trouvait bizarre de jouer de sa batterie au milieu des dictionnaires et des revues. Photo : Radio-Canada / Mohamed-Amin Kehel

Sa camarade de la 10e année Marilou Delorme trouve tout de même que avant, cela feelait plus comme une vraie salle de musique , même si elle s’est habituée au fil du temps à jouer dans cette bibliothèque.

Pour le semestre qui a commencé au mois de février, l’enseignante a choisi une composition baptisée African Festival, un morceau qui parle d’espoir, qu’elle voulait intégrer en ces temps post-pandémiques.

Les élèves du cours de musique auront l’occasion de montrer leurs talents à la fin du mois d’avril lors d’un concert baptisé Level One Band Festival, organisé par la Manitoba Band Association en partenariat avec plusieurs écoles.

La musique c’est une langue, des maths, des sciences humaines et aussi une forme d’expression et je crois que c’est, pour les élèves, une autre manière de pouvoir s’exprimer. Donc pour toutes ces raisons-là, ces moments sont importants , rappelle Lynne Brémault-Parent.