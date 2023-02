L’inflation force des producteurs maraîchers à refiler la facture aux clients

Reno Poirier n’a pas pris de risque. Il a informé les clients de Légumes chez Reno de Grande-Anse qu'ils paieront un peu plus cher en raison des effets de la hausse du carburant, des produits, des intrants et des salaires.

Il écrit que depuis les deux dernières années, son entreprise subit une hausse continue de ses coûts de production et d’exploitation. Cela s’est traduit par des hausses importantes du coût de ses achats essentiels pour la production, qui atteint 30 % dans certains secteurs.

L’entrepreneur mentionne qu’il doit encaisser une hausse du coût du terreau, des semences, des matériaux de production, de l’huile de chauffage pour les serres, des engrais, du grain et de la moulée, du prix des semences et des contenants.

À cela s’ajoute la hausse du salaire minimum, certes bénéfique et nécessaire pour pallier la hausse du coût de la vie en général, mais qui représente un coût supplémentaire pour son entreprise, explique-t-il.

Nous vivons avec les gens, ils font partie intégrante de notre entreprise, nous vivons en symbiose avec eux. Nous ne sommes pas une grande chaîne qui fait de l’argent sur le dos du monde. Les gens vont comprendre qu’on doit monter les prix et je ne pense pas que je vais perdre des clients. Nous avons une bonne relation de confiance avec eux. Nous sommes redevables parce qu’ils nous font confiance , indique Reno Poirier.

À Saint-Léolin, Daniel Ratté doit consommer beaucoup d’électricité pour faire pousser ses laitues hydroponiques à la ferme verticale EnoGro dans l’ancienne école du village, compte tenu de la demande croissante pour ses légumes.

Outre l’inflation qui a un impact sur ses dépenses, il craint par-dessus tout une éventuelle hausse des tarifs d'électricité.

On devra l’encaisser. Pas le choix , admet-il.

Ces coûts additionnels en électricité, il devra en absorber une partie s’il veut que son produit reste accessible auprès des clients. Car il doit aussi gérer des hausses en ce qui concerne les engrais, l’entretien, l’essence et les salaires.

Il estime qu’il faudra de l’aide extérieure pour continuer à produire ses laitues hydroponiques à un coût raisonnable.

« On va retarder la hausse de la facture le plus longtemps possible, parce que les gens ont besoin de manger. Mais avec tout ce qui se passe, on doit absorber des coûts incroyables. Si nous n’obtenons pas de l’aide, on ne produit plus. Et si on ne produit plus, personne n'en mange. »