Des élus d’Ottawa et de l'est ontarien reviennent sur 100 premiers jours de mandat

Stéphanie Plante, conseillère municipale à Ottawa

Élue de justesse comme conseillère municipale du quartier Rideau-Vanier, Stéphanie Plante a succédé au très populaire Mathieu Fleury.

Même si elle est impliquée dans sa communauté depuis plusieurs années, elle convient que la courbe d’apprentissage a été importante. Elle utilise le mot rocambolesques pour décrire ses premiers mois au conseil municipal.

Rapidement, il y a eu un incendie dans une garderie située dans le quartier Côte-de-Sable. Il y a aussi eu un dégât d’eau dans mon bureau! Je ne suis même plus avec mes collègues de l’hôtel de ville. Et là, je viens d’apprendre que l’aréna Bernard Grandmaître sera un refuge pendant l’été.

La conseillère de Rideau-Vanier, Stéphanie Plante (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

En résumé, ce n’est pas plate! rigole la conseillère municipale. Elle assure toutefois qu’elle ne se plaint pas de la charge de travail. Je me suis lancée en politique pour relever des défis. J’ai des projets pour mon quartier.

Parmi les prochains projets qu’elle veut chapeauter, il y a la décentralisation des services sociaux et de l’aide aux personnes démunies. Il y a des sans-abris partout à Ottawa, mais pourquoi ils doivent tous venir au centre-ville pour obtenir des services? Je ne sais pas pourquoi ils sont tous concentrés dans mon quartier.

« Si on met toutes les bibliothèques et patinoires dans mon quartier, les autres élus vont se demander pourquoi, car ils en veulent aussi. Mais c’est la même chose pour les services sociaux. Ils ne doivent pas juste être dans Rideau-Vanier. » — Une citation de Stéphanie Plante, conseillère municipale

Robert Lefebvre, maire de Hawkesbury

Après avoir œuvré comme conseiller municipal à Hawkesbury, Robert Lefebvre a été élu à la mairie en octobre dernier. Il a convaincu les électeurs d’opter pour le changement après le mandat houleux de Paula Assaly.

Le principal intéressé dit qu’il était nécessaire de travailler sur la collaboration et la coordination à l’hôtel de ville qui ont marqué les dernières années. Mon but était de créer un échange avec tous les employés du conseil. Si vous visionnez nos dernières séances, vous verrez cet esprit de collaboration et de respect.

Au cours des dernières années, Hawkesbury a vu quelques directeurs généraux se succéder. Depuis tout récemment, le titre appartient à Samuel Cardarelli. M. Lefebvre assure que les deux hommes s’entendent à merveille.

Son bureau est à côté du mien. Au lieu d’avoir des rencontres officielles, nous avons des rencontres informelles tous les jours.

Le maire de Hawkesbury est fier d'avoir ramené un esprit de collaboration autour de la table. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Il y a de très belles choses qui s’en viennent à Hawkesbury , dit-il dans un élan de confiance avant d’énumérer quelques preuves : leur budget a déjà été adopté, et des projets en attente depuis quelques années vont débloquer.

Mario Zanth, maire de Clarence-Rockland

Désigné maire de Clarence-Rockland en août 2021 à la suite du décès de Guy Desjardins, Mario Zanth a su conserver son poste au terme des élections municipales ontariennes. À sa grande satisfaction, son début de mandat se déroule bien.

Ça va vite. On a beaucoup de pain sur la planche. On travaille fort pour les citoyens de la ville. On est chanceux, on a des employés dévoués.

Parmi les projets qui ont occupé le conseil municipal, il y a l’adoption d’un très gros budget de 25,2 millions de dollars, qui inclut le réaménagement de la rue Saint-Jean et un carrefour giratoire avec la corbeille pour 6,5 millions de dollars , spécifie celui qui dit aussi avoir lancé un groupe de travail pour faire le point sur l’avenir de l’aréna Jean-Marc Lalonde.

Mario Zanth est le maire de Clarence-Rockland. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté/Municipalité de Clarence-Rockland / Barnyard Studio du coin

Au terme de la soirée électorale, il avait énuméré certains projets sur le feu, dont la collaboration avec la ministre des Transports, Caroline Mulroney, pour l’élargissement de la route 17/174. Le maire continue de travailler sur ce dossier.

J’ai déjà eu des réunions avec un conseiller municipal d’Ottawa. On doit se rencontrer avec [le député provincial Stéphane] Sarrazin pour être capable d’avoir un plan, à savoir comment attaquer ceci.

Questionné à savoir quels sont les prochains projets des élus municipaux de Clarence-Rockland, Mario Zanth répond d’un ton amusé qu’il aurait aimé qu’on lui pose la question dans quelques semaines.

On aura des choses à annoncer très prochainement! On va vous tenir au courant , a conclu le maire.

Avec les informations de Stéphane Leclerc et de Charles Lalande