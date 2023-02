Un des marcheurs les plus expérimentés dépêchés à Saint-Apollinaire pour participer aux opérations de recherche pour retrouver Norah, Romy et Martin Carpentier a livré un témoignage coup de poing, jeudi. Deux ans et demi après avoir découvert le corps de Norah, André Bernard dénonce un manque d'expertise en recherche terrain à la SQ, de même que la décision de réorienter les recherches, le 10 juillet, soit deux jours après la disparition des fillettes.