Une « équipe de crise » sera formée pour la 95e cérémonie des Oscars, qui aura lieu le 12 mars prochain, afin de répondre en temps réel à tout incident qui pourrait se dérouler au cours de la soirée; une réponse à la gifle qu’avait assénée Will Smith à l’humoriste Chris Rock en direct au gala de l’an dernier.

Le PDG de l’Académie des arts et des sciences du cinéma, Bill Kramer, a affirmé au magazine Time que la nouvelle unité avait évoqué plusieurs scénarios possibles dans l’espoir d’être prête pour n’importe quelle éventualité .

La présidente de l’Académie, Janet Yang, avait concédé par le passé que la réponse à l’altercation entre Will Smith et Chris Rock n’avait pas été assez prompte. Rappelons que l’acteur avait giflé l’humoriste, qui présentait un prix sur scène, lorsque ce dernier avait fait une blague sur l’alopécie dont souffre Jada Pinkett Smith, femme de Will Smith.

Malgré l’incident, l’acteur était resté dans la salle et était remonté sur scène pour accepter l’Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans La méthode Williams (King Richard). Will Smith avait fini par démissionner de l’Académie, qui avait ensuite laissé plusieurs jours s’écouler avant de prendre la décision de bannir l’acteur de tout gala des Oscars et de tout autre événement de l’Académie pour une période de 10 ans.

Jimmy Kimmel de retour à l’animation

Bill Kramer a affirmé que la nouvelle équipe serait en mesure de réagir très rapidement si jamais un incident devait se produire lors de la prochaine soirée de remise des prix, qui se tiendra le 12 mars au Théâtre Dolby de Los Angeles, à Hollywood.

Espérons que rien n’arrivera et que nous n'aurons jamais recours à ce plan de crise, mais nous avons déjà un cadre en place, que nous pouvons modifier au besoin , a-t-il affirmé au Time.

L’animateur de télévision Jimmy Kimmel sera de retour à la barre de la cérémonie des Oscars cette année, un atout, selon Bill Kramer.

Vous voulez quelqu’un comme Jimmy sur scène, quelqu’un qui est habitué à la télévision en direct, a-t-il ajouté. Les choses ne se passent pas toujours comme prévu, alors [c’est bien d’avoir] un animateur qui peut vraiment se retourner rapidement et gérer la situation.

Rappelons que Jimmy Kimmel avait ramené le gala des Oscars sur les rails en 2017 après que le film La La Land eût été sacré meilleur film par erreur, au lieu de Moonlight.