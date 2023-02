Les émissions de GES ont crû moins que prévu en 2021 au Canada, selon un rapport

La bonne nouvelle , c'est que les émissions n'ont pas rebondi lorsque les restrictions liées à la COVID-19 ont été levées, a commenté Dave Sawyer, économiste principal de l'Institut.

Il y a eu une augmentation de l'activité économique au sortir de la pandémie, mais les stratégies politiques et économiques mises en place pour freiner la croissance des émissions de GES fonctionnent, puisqu'elles sont demeurées inférieures à ce qu'elles auraient dû être , a expliqué M. Sawyer.

Les estimations préliminaires publiées par l'Institut montrent que le Canada a émis 691 mégatonnes d’équivalent dioxyde de carbone en 2021. Il s'agit d'une hausse par rapport aux 672 mégatonnes produites en 2020, mais ce niveau d'émissions est tout de même en deçà des 738 mégatonnes produites tout juste avant la pandémie, en 2019.

C'est aussi moins que les 741 mégatonnes produites en 2005, année de référence dans le cadre des objectifs de réduction de l'Accord de Paris.

L'Institut estime qu'en 2021, la croissance de l'économie a progressé plus rapidement que celle des émissions de GES, même si l'activité économique canadienne était toujours perturbée par certaines restrictions sanitaires.

L'Institut calcule en effet qu'en 2021, le Canada a émis 2 % moins de GES par unité de PIB comparativement à l'année précédente.

Comment estimer les émissions de GES ? Pour estimer les émissions annuelles de GES  (Nouvelle fenêtre) , l'Institut climatique du Canada se base principalement sur les données d'activité de Statistique Canada et du Centre canadien de données sur l'énergie et les émissions de l'Université Simon Fraser, en Colombie-Britannique. Ces données concernent, par exemple, les retombées économiques enregistrées dans différents secteurs et les niveaux de production d'énergie fossile. L'Institut considère également les tendances en matière d'efficacité énergétique et les programmes de réduction des émissions, comme la tarification du carbone, pour compenser ses estimations.

Le temps presse

La publication de ces nouvelles estimations de l'Institut climatique du Canada survient des semaines avant celles d'Environnement et Changement climatique Canada, attendues au printemps.

En fait, le gouvernement fédéral est en mal de statistiques à jour concernant les émissions de GES : les données d'Ottawa présentent un décalage de 16 mois entre le moment où les émissions sont rejetées dans l'atmosphère et celui où elles sont déclarées.

Ces délais sont notamment attribuables à des choix méthodologiques et au besoin de consulter les provinces.

« L’adage "lentement, mais sûrement" ne s’applique pas à la lutte contre la pollution par le carbone. » — Une citation de David Sawyer, économiste principal de l'Institut climatique du Canada

À l'avenir, l'Institut climatique du Canada espère pouvoir publier ses données préliminaires annuelles jusqu'à huit mois avant que le gouvernement fédéral ne publie les siennes, ce qui signifie que son rapport 2022 devrait être rendu public en août prochain.

D'après David Sawyer, ces estimations plus rapides devraient permettre au gouvernement de corriger le tir et d'agir de façon précoce pour atteindre son objectif, soit de réduire ses émissions de GES de 30 % par rapport aux niveaux de 2005, d'ici 2030.

D'autant plus que les politiques climatiques implantées par le gouvernement et les entreprises, comme les mesures d'efficacité énergétique et la tarification du carbone, par exemple, semblent porter leurs fruits, du moins selon les estimations de l'Institut pour l'année 2021.

Nous observons l'effet de ces politiques, [maintenant] nous espérons voir le phénomène s'accélérer , a affirmé Seton Stiebert, conseiller pour l'Institut climatique du Canada.

Du côté d'Environnement et Changement climatique Canada, le ministre Steven Guilbeault a déclaré que nous infléchissons effectivement la courbe des émissions , après une décennie d'inaction de la part des conservateurs .

L'opposition loin d'être convaincue

Les partis d'opposition à Ottawa n'ont pas hésité à fustiger le gouvernement de Justin Trudeau jeudi, en dépit du ton optimiste adopté par l'Institut climatique du Canada.

Chez les conservateurs, on affirme qu'un gouvernement dirigé par Pierre Poilievre s'attaquerait aux changements climatiques par le biais des technologies et non des taxes .

Après huit ans de Justin Trudeau, les libéraux n'ont pas atteint un seul des objectifs climatiques qu'ils s'étaient fixés, alors que la taxe sur le carbone a rendu tout, de la nourriture au carburant, plus cher pour les Canadiens , a déclaré le porte-parole en matière de climat, Gérard Deltell.

Gérard Deltell est porte-parole en matière de climat du Parti conservateur du Canada. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

« Au lieu d'admettre qu'il a échoué, Justin Trudeau continue d'inventer de nouvelles cibles à manquer et il triple sa taxe sur le carbone, déjà coûteuse pour les familles canadiennes. » — Une citation de Gérard Deltell, porte-parole conservateur en matière de climat

Au Nouveau Parti démocratique, la porte-parole en matière de climat, Laurel Collins, reconnaît que le Canada est peut-être en train de renverser la vapeur en ce qui concerne les émissions de GES , mais elle estime que les libéraux doivent cesser de financer la production d'énergie fossile au plus vite.

La cheffe du Parti vert, Elizabeth May, va encore plus loin en affirmant que le gouvernement canadien devrait éviter de se féliciter. Il y a encore beaucoup à faire si l'on veut atteindre nos objectifs, selon elle, dont l'interdiction de la fracturation hydraulique et le rejet de projets gaziers comme Trans Mountain et Bay du Nord.

Si nous parvenons à cela, peut-être pourrons-nous espérer constater une réelle réduction des émissions de GES , a affirmé Mme May, après avoir pris le temps de consulter le rapport de l'Institut climatique du Canada.

