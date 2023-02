L’événement « Coupe éthique », qui a débuté en 2019, revient cette année avec un championnat, organisé jeudi et vendredi à l’Université de Saint-Boniface (USB), regroupant huit écoles secondaires. C’est une occasion pour les jeunes participants d’être initiés à la philosophie, à la pensée critique et aux grandes réflexions.

Antoine Cantin Brault, professeur agrégé de philosophie à l’ USB , est l’un des organisateurs de cet événement éducatif en français, unique dans son genre au Canada.

Les participants vont discuter de dix cas éthiques actuels, prédéfinis il y a quelques mois, en mettant en valeur la recherche qui ont été faites en essayant de développer une réponse sur un cas assez difficile , explique-t-il à l’émission Le 6 à 9.

M. Cantin Brault précise que les organisateurs ont évité le format débat dans cet exercice pour se rapprocher d’une sorte de discussion citoyenne .

« Le but c’est qu’un participant peut dire, à la fin d’une discussion, qu’il a compris les arguments et qu’il peut tout simplement dire qu’il s’est trompé. » — Une citation de Antoine Cantin Brault, professeur agrégé de philosophie à l'Université de Saint-Boniface

Parmi les cas proposés, les participants vont discuter des robots dotés de compassion et des dons venant des organismes ayant des intentions malfaisantes

La Coupe éthique vise à former des dialogues citoyens et constructifs dans un monde où on est souvent polarisé, selon M. Cantin Brault.

Pour chaque tour, les trois juges désignés ont une grille de correction dans laquelle ils jugent la qualité des arguments présentés, la profondeur des idées et les exemples proposés.

En cumulant les points, nous allons déterminer l’équipe gagnante , souligne-t-il.

Le professeur remarque que les étudiants universitaires qui ont participé auparavant à cet événement ont développé une pensée critique, sont plus ouverts à écouter les arguments des autres et capables de faire des liens entre les différentes problématiques.

C’est pour cela que nous considérons que cet événement a un grand impact sur la société , mentionne-t-il.

La Division scolaire franco-manitobaine et d’autres divisions scolaires vont participer à l’événement de cette année.

Avec les informations de Patricia Bitu Tshikudi