Fin des trajets d’autobus entre Saint-Georges et Québec

Les trajets d’autobus entre Saint-Georges, en Beauce et Québec, ne seront plus offerts à compter du 1 er avril. L’entreprise Autobus Breton met fin à cette liaison vieille de plus de 30 ans parce qu'elle est déficitaire.

Depuis 1991, l’entreprise Autobus Breton effectue chaque jour deux allers-retours entre Saint-Georges, en Beauce, et le centre-ville de Québec.

Les frais d'exploitation de plus en plus élevés et les subventions limitées ont toutefois diminué la rentabilité de l’entreprise au fil du temps.

Opérer ce service nous coûte 450 000 $ par année. Pour certains départs, on a parfois 35, 40 passagers et d’autres fois 4, 5 personnes. Ce n’est jamais égal. Il n’y a pas de rentabilité , se désole le président et propriétaire d’Autobus Breton, Pierre Breton.

Il admet que l’entreprise a reçu près de 185 000 $ du gouvernement provincial au cours de la dernière année. Durant la pandémie, le gouvernement absorbait également 75 % du déficit de l’entreprise, mais cette aide n’a pas suffi.

L'entreprise a envisagé offrir moins de trajets, que quelques jours par semaine et dans de plus petits autobus, mais les différents scénarios n'étaient pas assez rentables, selon le président.

Les régions ont besoin d’aide

Pour le maire de Saint-Georges, la nouvelle n’est pas surprenante. Les élus de la région étaient au courant, depuis plusieurs années, des déficits de l’entreprise.

Les MRC finançaient d'ailleurs le service depuis quelque temps.

« On savait que ça s’en venait, mais ça reste une grande perte. Je suis déçu pour les citoyens. Il y avait des habitués du service. Des citoyens des Etchemins utilisaient aussi le service. C’est un autre service qu’on enlève dans les régions. » — Une citation de Claude Morin, maire de Saint-Georges

Le premier magistrat convient que les autobus n’étaient pas assez fréquentés. Ils étaient majoritairement utilisés par des étudiants et des travailleurs étrangers. Il croit cependant que le service aurait pu bénéficier de plus d’aide de Québec.

On fait des tarifs réduits pour les billets d’avion pour soutenir les régions plus éloignées. On aurait pu faire quelque chose de semblable. On a besoin d’aide , soutient le maire Claude Morin.

Si les gens avaient pu débarquer ailleurs qu’à la gare du Palais, peut-être que ça aurait intéressé plus de personnes , ajoute-t-il.

Le maire de Saint-Georges, Claude Morin (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Le préfet de la MRC Beauce-Centre est du même avis que le maire. Le programme d'aide au développement du transport collectif (PADTC), dont a bénéficié l'entreprise devrait être révisé. Ce qui n'est pas donné par le gouvernement provincial est assumé par les MRC. C'est ça le problème. La mobilité interrégionale devrait être assumée par Québec , affirme Jonathan Bolduc.

Au cours des prochains mois, Mobilité Beauce-Nord a prévu déployer de nouveaux services de transport en minibus, mais ceux-ci ne sortiront pas de la Beauce .

Le maire songe à la possibilité de collaborer avec l'Association des bénévoles de Beauce-Sud afin d’aider les gens qui auraient besoin de se rendre à Québec pour des rendez-vous médicaux, par exemple.

Malgré l'arrêt des services jusqu'à Québec, les Autobus Breton ne font pas faillite. L'entreprise continuera d'offrir des services de transport scolaire et de transport adapté.

Avec les informations de Marie Maude Pontbriand