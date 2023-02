Dans l’énoncé économique présenté en novembre 2022, le gouvernement fédéral a annoncé un volet destiné à structurer la transition énergétique au pays. Pour soutenir les projets favorisant la production d’hydrogène dit propre, le gouvernement Trudeau planche actuellement sur un crédit d’impôt remboursable pour les investissements dans ce domaine.

Tout projet qui répondrait à des exigences spécifiques, que le fédéral doit encore déterminer, pourrait obtenir ce crédit d’impôt d’au moins 40 % sur des investissements réalisés en date du dépôt du budget de 2023. Le fédéral entend éliminer progressivement cette mesure après 2030.

Selon le gouvernement, développer la filière de l’hydrogène propre est une priorité stratégique pour le Canada qui pourra à la fois générer des retombées économiques et permettre au pays d’atteindre la carboneutralité à l’horizon 2050.

Le ministère des Finances dit souhaiter que le nouveau crédit d'impôt soit accessible à une gamme de filières de production d’hydrogène propre .

Ottawa a tenu des consultations du 1er décembre 2022 au 6 janvier 2023 afin d’établir quels seront les critères d’admissibilité du crédit.

Propre pour les uns, moins propre pour les autres

L’hydrogène propre est vu comme une solution de rechange aux énergies fossiles qui pourrait, par exemple, permettre d’alimenter différents moyens de transport ou de chauffer des bâtiments. On l’utilise dans certains procédés industriels, notamment dans la production de fertilisants.

Fabriqué à partir de ressources renouvelables, grâce à l’électrolyse de l’eau, il prend alors le nom d’hydrogène vert.

Le premier ministre canadien Justin Trudeau lors de la visite des installations de l’Institut de recherche sur l’hydrogène de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), le 18 janvier 2023. Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Lorsqu’il est produit à partir de gaz naturel par vaporeformage (reformage à la vapeur), soit la méthode la plus répandue, on l'appelle hydrogène gris. À l’image de l’hydrogène brun et de l'hydrogène noir, qui proviennent respectivement de lignite et d’anthracite (charbon), l’hydrogène gris est issu d’hydrocarbures.

La production à partir d'énergies fossiles libère dans l’atmosphère des émissions de dioxyde de carbone (CO2). Si des étapes sont ajoutées à la chaîne de production pour capturer et séquestrer le carbone, on parle alors d’hydrogène bleu.

Dans sa Stratégie canadienne pour l'hydrogène, publiée en 2020, Ottawa considère comme propre l'hydrogène produit à l'aide de ces technologies de captage, de stockage et d’utilisation du carbone CUSC.

En 2020, la production d’hydrogène à l’échelle du globe a entraîné des émissions de 900 millions de tonnes de CO2, selon l’Agence internationale de l’énergie.

Dans une lettre acheminée aux ministres fédéraux des Finances, des Ressources naturelles, de l’Environnement et du Changement climatique ainsi que de l’Innovation, des Sciences et de l'Industrie, 55 organisations de la société civile, dont Greenpeace Canada, Environmental Defence Canada et Équiterre, et 110 universitaires ont appelé le gouvernement à clarifier la définition d’hydrogène propre .

Ils redoutent que le crédit d’impôt serve à financer des projets d’hydrogène qui contribuent à perpétuer le recours aux énergies fossiles. Le seul hydrogène viable et qui est véritablement produit à près de zéro émission est celui issu de l’eau, en utilisant des énergies renouvelables , plaident-ils.

« Si l’objectif d’accélérer la production d’hydrogène propre est d’éviter d’exacerber la crise climatique, la définition doit être compatible avec l’objectif de carboneutralité de l’Accord de Paris à l’horizon 2050. » — Une citation de Extrait de la lettre

Bien que le CUSC permette d’en diminuer les émissions, l'hydrogène bleu est produit grâce aux énergies fossiles, et ne devrait donc pas être défini comme propre , selon les signataires.

Un crédit d’impôt mal conçu subventionnerait, selon eux, des technologies incompatibles avec les engagements climatiques du Canada et détournerait des fonds qui devraient plutôt financer des solutions plus rentables et plus fiables .

À l’industrie de se mettre à niveau

Dans un mémoire déposé auprès du fédéral pendant les consultations, l'Hydrogen Science Coalition, qui regroupe des chercheurs et des ingénieurs, a proposé de définir l’hydrogène propre à l’aune des émissions de CO2 produites. Les projets d’hydrogène vert et bleu pourraient alors être admissibles au crédit d’impôt.

Un seuil devrait toutefois être respecté, à savoir pas plus d’un kilogramme d’équivalent CO2 par kilogramme d'hydrogène.

La production d'un kilogramme d'hydrogène gris entraîne des émissions d'environ 9 kg d'équivalent CO2.

En vertu de l’Inflation Reduction Act de l’administration Biden, les États-Unis ont établi des niveaux d’intensité carbonique qui déterminent quels projets d’hydrogène propre ont droit à un crédit d’impôt, soit ceux qui génèrent moins de 4 kg d’équivalent CO2 par kilogramme d’hydrogène.

La coalition, qui propose donc un seuil plus restrictif, rappelle que les émissions devraient être calculées dans l’ensemble du cycle de l’hydrogène bleu. Il faudrait alors prendre en compte les émissions fugitives de méthane ou celles issues de l’apport considérable d’énergie que nécessite cette production.

La réalité, c'est que les technologies de capture et de séquestration du carbone ne sont appliquées que dans une poignée de projets au pays , explique Johanne Whitmore, chercheuse principale à la Chaire de gestion du secteur de l’énergie à HEC Montréal et cosignataire du mémoire de l’Hydrogen Science Coalition.

J’ai travaillé [sur ces technologies] il y a 20 ans, avec des entreprises et le gouvernement albertain, poursuit-elle. Et à ce jour, nous n’avons pas de résultats concluants.

Le 6 novembre 2015, le projet Quest CSS de Shell a été lancé à Fort Saskatchewan, en Alberta, pour capter et stocker les tonnes de CO2 émises par l'usine de valorisation des sables bitumineux Shell Scotford. Il s'agit d'un des sept projets du genre implantés au Canada. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / JASON FRANSON

Un récent rapport de l’International Institute for Sustainable Development (IISD) notait que les sept projets de CUSC en cours au Canada – dont cinq dans le secteur pétrolier et gazier – avaient permis de capter 0,5 % des émissions nationales et ne prenaient pas en compte les émissions provenant des utilisations faites en aval.

Les projets en cours dans le secteur pétrolier et gazier au Canada permettent de capter environ 2,7 millions de tonnes d'équivalent CO2 par an [...] ce qui représente 2,6 % des réductions nécessaires pour que le secteur contribue équitablement à l’objectif national de 2030, soit une réduction de 40 à 45 % des émissions par rapport aux niveaux de 2005 , citait l’étude.

Les résultats obtenus au pays comme ailleurs dans le monde font des CUSC une piètre stratégie pour décarboniser la production de pétrole et de gaz , selon l'IISD.

À la lumière de ces constats, Johanne Whitmore estime qu’il revient aux grandes compagnies pétrolières et gazières de financer la production d’hydrogène bleu. Si Exxon et Shell veulent mettre leur argent là-dedans, qu’ils le fassent. Ils ont réalisé des profits records en 2022 , rappelle-t-elle.

« Les projets actuels nous démontrent que nous n’en sommes pas là, qu’il y a encore du travail à faire. Je pense qu’on gagne à avoir une approche responsable avec l'argent des Canadiens. » — Une citation de Johanne Whitmore, chercheuse principale à la Chaire de gestion du secteur de l’énergie à HEC Montréal

Le spécialiste des technologies de captage du carbone Louis Fradette souligne toutefois que de nouvelles générations de CUSC sont en train d'être développées. Celles-ci permettront de remédier au principal « frein à l'adoption de ces technologies », soit l'important coût énergétique associé à ces installations.

Leur particularité, c'est qu'elles réduisent par un facteur 5, voire même un facteur 10, la consommation énergétique , assure M. Fradette, qui pilote le projet Valorisation Carbone Québec à Polytechnique Montréal.

Il précise que ces nouvelles générations sont encore loin des tailles requises pour faire des contributions majeures , mais qu'elles auront la capacité d'opérer à grande échelle dans des usines comme Ciment McInnis, l'un des plus gros pollueurs industriels du Québec.

Un apport à relativiser

Quatrième producteur de gaz naturel dans le monde, le Canada mise sur les grandes réserves de gaz naturel et de pétrole de l'Alberta, de la Saskatchewan, de la Colombie-Britannique et de ses provinces de l'Atlantique pour développer son hydrogène.

Le gouvernement estime que la filière « propre » pourrait potentiellement fournir jusqu’à 30 % de l’énergie d’utilisation finale du Canada d’ici 2050 . Une estimation qui fait sourciller Johanne Whitmore.

Les modèles qui permettent d'estimer les scénarios les plus susceptibles de contribuer à l'atteinte de la carboneutralité ne vont pas en ce sens, selon la chercheuse. Quand tu prends l'hydrogène et que tu le compares avec toutes les options, il ne ressort pas! lance-t-elle. Il est trop cher et inefficace. D'un point de vue économique et technique, il ne compétitionne même pas avec d'autres alternatives plus efficaces.