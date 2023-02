Rebondir grâce à la classe kangourou

Avant de mettre un pied dans la classe, on me met en garde. Les enfants que je vais rencontrer ont des problèmes d’attachement et de comportement. Ils réagissent parfois fortement lorsque de nouvelles situations se présentent à eux, comme l’arrivée impromptue d’un inconnu dans leur milieu de vie. Il se pourrait même que je sois accueilli par des insultes et des cris.

Mais il n’en est rien. Bien au contraire, les petits se montrent ouverts et semblent même contents de me voir. C'est un beau matin, mais oui, ça peut se produire , confirme Karina Béliveau, enseignante de l’unique classe kangourou du Centre de services scolaire des Chênes de Drummondville.

Les enfants de la classe kangourou ont besoin d’un lien affectif constant et solide. Photo : Radio-Canada / Réjean Blais

Depuis un an et demi, l’enseignante formée en adaptation scolaire travaille dans un tout nouveau bâtiment du quartier du boisé de la Marconi. Le directeur de l’établissement, Yann Lanoie, est visiblement très heureux de nous faire découvrir cette classe aménagée dans cette école magnifique, où la lumière du jour pénètre de partout grâce à une immense fenestration. À l’orée d’un boisé, les enfants et le personnel profitent d’un environnement exceptionnel, de toute évidence favorable aux apprentissages.

À l’écoute des besoins des enfants

La classe de Karina compte six enfants de première et de deuxième années. C’est le début de la journée, chacun a le loisir de faire l’activité qu’il lui plaît, mais dans le calme. Pendant que des images de nature sont projetées sur un écran, de la musique relaxante joue dans la classe. Nathan s’est réfugié dans une maisonnette pour lire un livre. Je m’approche doucement de lui. Il me sourit et accepte que je le prenne en photo.

Nathan lit calmement un livre dans l'une des cinq «bulles» de la classe. Photo : Radio-Canada / Réjean Blais

Assise à son pupitre, Rosalie, elle, a plein de choses à me raconter. Elle m’explique pourquoi il y a de petits sourires peints sur son bureau. Ils représentent ses bons comportements. Elle méritera bientôt un autocollant, me dit-elle avec enthousiasme.

Juste à côté, Karl fait un Lego accompagné de l’éducateur spécialisé, Antoine Gingras. Je prends le temps d'aller les voir tous les matins et de discuter, raconte-t-il. Je leur demande : "Comment ça va? Comment est ton début de journée, ton transport dans l'autobus? Est-ce qu'il y a des choses dont tu veux me parler?" C'est un petit moment qui nous donne un petit cocon. L'opportunité de se parler, puis de commencer la journée du bon pied.

Dès leur arrivée en autobus, ils rentrent dans l'école et vont directement dans leur classe [sans passer par la cour d’école], explique Yann Lanoie. Ils ont un accueil personnalisé et un déjeuner dans la classe. Ils sont bien. Ils sont encadrés et supervisés .

Ces enfants peuvent avoir vécu des traumatismes complexes plus tôt dans leur vie et ont besoin d’un lien affectif constant et solide. Ils sont toujours accompagnés de deux adultes, soit l'enseignante et le technicien en éducation spécialisée, même durant les récréations à l’extérieur. Mon rôle, c'est de supporter Karina dans son enseignement, nous dit Antoine Gingras. J'essaie d'être le plus discret possible, de ne pas me faire remarquer, mais d'être là pour garder la classe le plus calme possible.

L'éducateur spécialisé, Antoine Gingras, accorde un moment personnalisé à l'un des élèves en ce début de journée. Photo : Radio-Canada / Réjean Blais

« S'il y a un élève qui vit une petite frustration, j'essaie de passer par en arrière sans déranger le groupe. Je vais voir le jeune en question pour valider ce qu’il ressent, et j’essaie de répondre à ce besoin-là. Je lui propose des moyens comme les coins calmes qu'on a dans la classe. » — Une citation de Antoine Gingras, éducateur spécialisé

Une approche qui a fait ses preuves

L’approche kangourou a été développée en Angleterre dans les années 70 et est arrivée au Québec en 2005. Elle a été développée par une psychologue, notamment pour les enfants présentant des troubles de l’attachement. La méthode est aujourd’hui utilisée dans une centaine de classes aux quatre coins de la province.

Suzanne Gauthier est l’une de celles qui a travaillé à son implantation, notamment à l’école de Drummondville. Elle explique que la méthode kangourou est une approche bienveillante qui accorde du temps de qualité indispensable aux élèves. Ce sont des enfants qui ont tout le temps des tempêtes dans la tête, explique-t-elle. Un des principes de la classe kangourou, c'est que tout comportement est un moyen de communication. L’approche est donc d’essayer de calmer la crise non pas en réprimandant, mais en se montrant compréhensif.

«C’est énormément demandant parce qu’on travaille avec les émotions. Il faut apprendre à gérer les leurs et à gérer les nôtres », soutient Karina Béliveau, enseignante de la classe kangourou. Photo : Radio-Canada / Réjean Blais

Ce n’est pas juste une gestion de [mauvais] comportements. On essaie de trouver la cause et d’un peu déprogrammer tout ça , explique Ghislain Rheault, directeur des services éducatifs aux jeunes au Centre de services scolaire des Chênes de Drummondville. Selon lui, la classe kangourou est venue pallier un manque dans l’offre de services aux élèves.

Au Québec, on a des classes adaptées, mais il y a des enfants qui ne cadrent pas dans les ressources qu’on met en place , ajoute Suzanne Gauthier. Dans les classes kangourou, je vois des enfants qui font des crises partout, puis rendus en octobre ou en novembre, ils sont capables de commencer à apprendre [...] à fonctionner toute la journée à l’école.

Petit moment de tranquillité avant le début de la classe. Photo : Radio-Canada / Réjean Blais

La professeure à la Faculté d’éducation de l’Université de Sherbrooke, Marie-France Nadeau, soutient que le programme kangourou est une méthode bien adaptée pour des enfants envers qui le système peut se montrer dépassé, et qui offre un attachement sécurisant essentiel à leur développement.

Un des bénéfices de la classe kangourou, c’est d’être plus individualisée avec les élèves qui ont des besoins en regard de la capacité d’adaptation, comme la régulation des émotions et l’interaction avec les autres.

Un équilibre fragile

Tout n’est pas parfait dans une classe kangourou. Le passé complexe de certains enfants ressort parfois de façon violente. Je peux avoir des comportements de fugue, des cris, des objets lancés. Je peux avoir des morsures, explique Karina Béliveau. J'ai beaucoup de sacres, de mots vulgaires, d’insultes, mais aussi des coups de poing, des coups de pied. J'ai vraiment de tout.

« C’est énormément demandant parce qu’on travaille avec les émotions. Il faut apprendre à gérer les leurs et à gérer les nôtres. » — Une citation de Karina Béliveau, enseignante

Il faut être assez habile pour contrôler soi-même ses émotions, ajoute l’éducateur spécialisé, Antoine Gingras. Il faut rester calme. Ne pas anticiper le pire et comprendre que cette colère n’est pas dirigée contre nous. Dans certains cas, c'est un moyen que l’enfant a appris pour s’exprimer. Notre travail, c'est de l'aider à canaliser cette émotion et l’amener à utiliser d'autres moyens.

Favoriser le passage à la classe ordinaire

Karina Béliveau précise que l’objectif ultime est de permettre à l’enfant de continuer éventuellement son parcours dans une classe ordinaire. Ce sont des enfants qui ont besoin d'être sécurisés. Si on arrive à stabiliser les émotions, après ça, ils ont le potentiel de retourner au régulier.

Le directeur de l’école ajoute : J'ai un élève qui est en classe kangourou qui va intégrer la classe régulière, c'est certain. D'ici la fin d'année, il va quitter cette classe parce que son besoin est comblé. Si cette intégration ne fonctionne pas, l’École de la Marconi dispose de classe l’Envolée aux deuxième et troisième cycles du primaire. C’est un modèle qui permet d’assurer aux enfants une continuité dans l’esprit de la classe kangourou.

Juste avant notre départ, un élève est allé se réfugier dans ce siège bulle, un endroit où il peut reprendre le contrôle de ses émotions. Photo : Radio-Canada / Réjean Blais

Pendant que Karina continue d’expliquer le déroulement de la journée, un élève démontre des signes d’agitation. Il se lève de sa chaise et regarde dans notre direction comme si notre présence le dérangeait. L’éducateur spécialisé s’approche de lui et tente d’attirer son attention. Il est temps de quitter la classe et laisser les enfants à leurs activités.

Le directeur, Yann Lanoie, me répète : C’était vraiment un très bon matin.

*Les prénoms ont été changés pour préserver l’anonymat des enfants