Le studio montréalais Behaviour Interactif fait son entrée en Europe

Behaviour Interactif, qui signe le jeu d’horreur multijoueur à succès Dead by Daylight, poursuit jeudi sa lancée de grandes annonces pour son 30e anniversaire avec l’acquisition du développeur indépendant britannique SockMonkey, sa première incursion en sol européen.

L’entreprise avait déjà annoncé en 2022 l’ouverture d’un deuxième bureau, à Toronto, puis l’acquisition d’un troisième à Seattle, aux États-Unis, avec le rachat du studio Midwinter Entertainment.

SockMonkey Studios, qui sera rebaptisé Behaviour UK – North, devient donc le 4e studio de Behaviour Interactif, qui emploie maintenant plus de 1200 personnes à temps plein au Canada, aux États-Unis et maintenant au Royaume-Uni.

Outre mer, ce sont 45 personnes qui travailleront au développement des jeux de Behaviour Interactif, mais auront aussi le mandat de codévelopper des titres pour d’autres grands noms du divertissement, comme Microsoft, Sony, EA, Warner et 2K. Rappelons qu’à ses débuts, Behaviour Interactif aidait surtout d’autres entreprises à faire des jeux, avant de créer ses propres titres.

SockMonkey est fondé sur de solides valeurs fondamentales d'innovation et de collaboration [qui] reflètent les nôtres et [en] font un partenaire naturel pour notre stratégie de croissance ambitieuse , mentionne Rémi Racine, le PDG et producteur général de Behaviour Interactif.

C’est une nouvelle dont se réjouit Bob Makin, PDG de ce studio britannique qu’il a cofondé en 2013. Il espère faire de Teesside, la région du nord de l’Angleterre où le studio est établi, un foyer pour le développement de jeux .

« Behaviour devient rapidement un acteur mondial dans l'industrie du jeu, et nous sommes fiers de représenter la première étape de son expansion européenne. » — Une citation de Bob Makin

L’entreprise a travaillé ces 10 dernières années sur plus d’une vingtaine de jeux vidéo pour PC et consoles Xbox, Nintendo et PlayStation.

Dans «Meet Your Maker», les joueurs et joueuses peuvent créer des mondes ou détruire celui des autres. Photo : Behaviour Interactif

Behaviour Interactif a pour sa part le vent dans les voiles, fort d’un vaste bassin de quelque 50 millions de joueurs et joueuses à l’échelle mondiale pour son jeu phare Dead by Daylight. Le studio s’apprête à publier son prochain grand jeu vidéo, Meet Your Maker, le 4 avril.