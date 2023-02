Attente d’une place en garderie : des échanges houleux à l’Assemblée nationale

Le ton est monté d’un cran lors de la période de questions jeudi matin à l’Assemblée nationale entre le chef de l'opposition officielle, Marc Tanguay, et la ministre de la famille, Suzanne Roy.

M. Tanguay a interpellé le gouvernement Legault sur la manière scandaleuse dont le ministère de la Famille comptabilise le nombre d’enfants inscrits pour obtenir une place en garderie.

Radio-Canada a appris que plus de 39 000 enfants en attente d'une place sont exclus de la liste officielle de Québec depuis la mise en place d’une nouvelle méthode de calcul l’an dernier. Un total de 72 431 enfants sont inscrits au guichet Place 0-5 pour obtenir une place, alors que le ministère de la famille en dénombre 33 356.

Le chef de l'opposition officielle et chef intérimaire du Parti libéral du Québec (PLQ) a accusé le gouvernement Legault d’avoir roulé les parents dans la farine et d’avoir manipulé les chiffres, avant d’être rappelé à l’ordre par la présidente de l'Assemblée nationale Nathalie Roy pour ses propos non conformes au Parlement. Il a aussi réclamé la démission de la ministre de la Famille.

Inscription au guichet unique La place 0-5 (en date du 31 août 2022) 72 431 enfants inscrits

33 356 enfants inscrits pour avoir une place avant le 31 août 2022

39 075 enfants inscrits pour avoir une place entre le 31 août 2022 et la fin 2023

Mon rôle [...] ce n’est pas de jouer dans les chiffres, c’est de créer des places s’est défendue Suzanne Roy. Elle s'est justifiée en expliquant que la méthode de calcul du gouvernement correspond aux besoins des familles à un instant précis et non à des besoins futurs.

La liste permet d’obtenir un portrait du nombre d’enfants qui ont besoin d’une place actuellement , a renchéri le premier ministre du Québec, François Legault.

« Si demain matin on ouvrait 72 000 places en garderie, [...] dans la prochaine année, oui, il y aurait des enfants qui s’ajouteraient, mais il y aurait aussi des enfants qui s’en iraient à la maternelle, donc on aurait des places vides. » — Une citation de François Legault, premier ministre du Québec

Angles morts des calculs Tout enfant qui a déjà une place en garderie privée non subventionnée, mais qui est inscrit à la Place 0-5, n’est pas compris dans la liste officielle du ministère de la Famille ni dans le nombre de 72 431 enfants en attente. Les enfants encore dans le ventre de leur mère, qui peuvent eux aussi être inscrits sur la Place 0-5, ne sont pas non plus comptabilisés.

Front commun des oppositions

Pour faire la lumière sur ce dossier, Québec solidaire (QS) a demandé une évaluation indépendante du nombre d'enfants en attente sur le guichet d’accès Place 0-5, ce que la ministre de la famille a ignoré.

La CAQ tripote les chiffres pour maquiller son échec politique , a réagi le porte-parole de QS , Gabriel Nadeau-Dubois, lors d’un point de presse jeudi matin.

« Ce que souhaitent les parents au Québec, ce n'est pas d'avoir un débat de chiffres, mais des places concrètes. Et le gouvernement de la CAQ travaille à mettre en place ces places. » — Une citation de Suzanne Roy, ministre de la famille