Un groupe du CPE de Forestville pourrait fermer en mars, faute de personnel

Le CPE compte deux groupes de huit enfants. En raison de congés de maternité et de congés maladie, le CPE n’a plus de remplaçantes disponibles pour s’occuper du groupe des 3-4 ans à partir de la semaine prochaine.

On n'est pas subventionné pour attacher des remplaçantes. Donc on a des listes de rappel où on ne garantit pas des heures. Mais dans un petit CPE , les opportunités de remplacement sont moindres parce que c'est quand même bien juste deux personnes , explique la directrice du Regroupement des CPE de la Côte-Nord, Odette Lavigne.

Odette Lavigne, directrice générale du Regroupement des CPE de la Côte-Nord (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté d'Odette Lavigne

Les parents du CPE La Guignolée ont été avertis de la situation afin de se préparer à l’éventualité d’une fermeture.

La directrice générale du bureau coordonnateur La Giroflée et des CPE de la Haute-Côte-Nord, Marie-Christine Joubert, rappelle que les petits établissements sont plus rapidement fragilisés par un manque de personnel.

« Notre plus grand CPE [dans la région] a seulement 26 places, alors c’est rapide qu’on devienne fragilisé par le manque de ressources humaines ou par l’absence prolongée d’une éducatrice. » — Une citation de Marie-Christine Joubert, directrice du CPE La Giroflée

La fermeture du groupe est toujours incertaine à ce point-ci. La direction du CPE de Forestville organise une rencontre jeudi soir afin de trouver une solution.

On est bénis chez nous, parce que les parents se mobilisent. Nos partenaires aussi, les municipalités sont là et ils nous aident , témoigne Marie-Christine Joubert.

L'implication des parents dans les CPE de la Haute-Côte-Nord est cruciale et bénéfique, selon Marie-Christine Joubert. (Photo d'archives) Photo : courtoisie Municipalité de Tadoussac

C'est la première fois que le CPE fait face à une possible fermeture, selon Mme Joubert, mais le manque de main-d'œuvre se ferait bel et bien sentir dans toutes les installations de la Haute-Côte-Nord, même en milieu familial.

« On a beaucoup de difficultés à recruter de nouvelles responsables, malgré les incitatifs financiers du ministère de la Famille, malgré tout ce qu’on a pu faire pour promouvoir la garde en milieu familial. » — Une citation de Marie-Christine Joubert, directrice du CPE La Giroflée

Marie-Christine Joubert observe une forte diminution du nombre de responsables en milieu familial dans le secteur de la Haute-Côte-Nord depuis le début de la pandémie.

Un statut spécial pour contrer la crise

C’est exceptionnel que les CPE soient encore debout dans ce contexte-ci. En Haute-Côte-Nord, on a besoin de cinq listes de rappel [d'employées] pour les cinq CPE . Une éducatrice de Forestville ne peut pas faire 1 h 30 de route pour aller faire un remplacement à Tadoussac , ajoute Odette Lavigne.

Selon elle, les ruptures de service dans les CPE de la région deviendront de plus en plus fréquentes en raison du manque de personnel.

« J’exagère à peine quand je dis que tous les jours, dans tous les CPE , on passe proche de la catastrophe sur la Côte-Nord. » — Une citation de Odette Lavigne, directrice générale du Regroupement des CPE de la Côte-Nord