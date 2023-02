Des théâtres montréalais feront un lever de rideau en soutien à l’Ukraine

Plusieurs théâtres montréalais feront un lever de rideau cette semaine en soutien aux artistes et au peuple ukrainien. Vendredi, cela fera un an que la Russie a envahi militairement l'Ukraine.

Le Théâtre du Nouveau-Monde, le Centre du Théâtre d'Aujourd'hui, le Théâtre du Rideau Vert, le Théâtre de Quat'Sous, l'Usine C, l'Espace libre, La Licorne, le Prospero, le Théâtre aux Écuries, le Théâtre Denise-Pelletier, la Salle Fred-Barry et l'École nationale de théâtre du Canada prennent part à cette initiative.

Le vendredi 24 février ou dans les jours proches de cette date, au moins une représentation dans chaque théâtre sera dédiée au courage du peuple ukrainien , a fait savoir le dramaturge Michel Marc Bouchard, l'une des personnes à l’origine du mouvement.

Sur sa page Facebook, le scénariste – qui recevra au mois de mai le Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle – a raconté une anecdote personnelle en lien avec le conflit et qui l'a inspiré à mettre sur pied un tel hommage.

Le 3 mai 2022, grâce au Théâtre Centaur et avec la collaboration de plusieurs organismes et artistes de premier plan, et ce, sous l'égide de la Fédération nationale ukrainienne, j'ai fait partie de l'organisation de Paroles ukrainiennes (Voices From Ukraine), une soirée qui présentait une vitrine de la dramaturgie actuelle de ce pays , a-t-il écrit.

Michel Marc Bouchard recevra au mois de mai son Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle. Photo : Radio-Canada / Christian Côté

C'est devant une salle comble et chargée d'émotions que nous avons mis en lumière les textes d'une dizaine de dramaturges de ce pays, dont plusieurs sont en exil. Maintenant, ce sont les théâtres francophones qui s'unissent en guise de solidarité avec leurs collègues ukrainiens.

M. Bouchard déplore notamment le fait que, depuis cette cruelle invasion, la plupart des théâtres ont été réduits au silence. Des centaines de lieux culturels ont été détruits, dont le grand théâtre de Marioupol, emportant dans la mort de nombreux civils .

Un salut à la résistance du peuple ukrainien

Le lever de rideau historique se veut donc un salut à la résistance du peuple ukrainien , qui est, aux yeux du dramaturge, un exemple de bravoure, tout comme la résilience de sa communauté artistique .

Car l'un des objectifs stratégiques et militaires de la Russie, mis à part l'occupation du territoire, est la destruction délibérée du patrimoine culturel séculaire, de l'identité nationale et de la mémoire historique de l'Ukraine , a renchéri l'homme de théâtre.

Un court extrait de la pièce Dictionnaire des émotions en temps de guerre, écrite en mars 2022 par l'autrice ukrainienne Yelena Astasyeva, soit quelques semaines après le début de l'invasion russe et traduite en français par Ian Stephens, sera lu au public dans la plupart des théâtres prenant part à cet hommage.