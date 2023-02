Des tours de condos mal adaptées pour les véhicules électriques

Ma voiture a 15 ans. Je savais qu’elle serait bientôt à bout de souffle et je voulais que ma prochaine voiture soit électrique , lance Sugith Varughese.

Il y a deux ans, M. Varughese s’est présenté pour être membre du conseil d’administration (CA) de son immeuble de condos à Toronto, situé au 80 rue Mill.

Sugith Varughese est propriétaire d'un logement au 80 rue Mill, à Toronto, depuis maintenant plus de 20 ans. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Trickey

La raison? Il voulait faire installer des bornes de recharge de véhicules électriques dans le stationnement de l’édifice.

« Nous avons un système de panneau intelligent. Le panneau pour les bornes de recharge est relié directement à notre alimentation électrique et non à Internet. » — Une citation de Sugith Varughese, membre du conseil d’administration du 80 rue Mill

Une fois élu au CA , j’ai commencé mes recherches sur les technologies disponibles. Ensuite, il a fallu informer les propriétaires pour qu’ils comprennent de quoi il s’agissait, ce qui a pris environ un an , explique-t-il.

Le système que son conseil a choisi permet le branchement d’un maximum de 20 bornes de recharge. Pour le moment, 11 personnes se sont inscrites pour l’installation de bornes; 9 places sont encore disponibles.

« C’est important que les conseils d’administration soient proactifs en ce qui concerne la gestion de leur immeuble. » — Une citation de Sugith Varughese, membre du conseil d’administration du 80 rue Mill

Le conseil d’administration de l’immeuble situé au 80 rue Mill a donc installé des bornes de recharge sans avoir une demande officielle d'un propriétaire, bien que Sugith Varughese voulait avoir ce type d'infrastructure pour lui-même. Cependant, la plupart des installations de ce type sont faites après une telle demande d’un propriétaire.

Avoir le droit d’installer une borne de recharge

Depuis 2018, la Loi ontarienne sur les condominiums stipule que les associations de copropriétaires doivent considérer les demandes de propriétaire pour l’installation d’une borne de recharge de véhicule électrique.

Les associations peuvent seulement refuser la demande si un professionnel qualifié confirme que l'installation porterait atteinte à l’intégrité structurelle de l’édifice ou qu’elle représenterait un risque pour les autres propriétaires.

Steven Christodoulou est le président et fondateur de la compagnie de gestion d’immeubles ICC Property Management. Photo : Steven Christodoulou

La compagnie de gestion d’immeubles ICC Property Management assure la gestion de 240 immeubles en copropriété dans le Grand Toronto.

Son président, Steven Christodoulou, indique qu’environ 10 % des immeubles que gère sa compagnie ont décidé d'entreprendre ce processus de façon proactive, sans avoir une demande officielle d’un propriétaire.

« Entre 30 et 40 % de nos immeubles admissibles ont déjà complété le processus d’installation de ce type d’infrastructure ou sont en train de le faire. » — Une citation de Steven Christodoulou, président, ICC Property Management

Le processus pour installer des bornes de recharge n’est ni facile ni rapide, bien que ce soit quelque chose que nous voulons que nos associations de copropriétaires commencent à considérer , dit-il.

Mais le plus grand frein pour les conseils d’administration, selon M. Christodoulou, c’est le prix de l’installation.

Des coûts importants

L’association des copropriétaires du 80 rue Mill à Toronto a pour sa part payé 40 000 $ pour le premier panneau. Cependant, comme l’explique Sugith Varughese, les propriétaires intéressés remboursent le CA au fur et à mesure.

Chaque propriétaire qui veut une borne doit payer environ 2100 $ pour son branchement au panneau et, ensuite, il doit obtenir une soumission pour savoir combien coûtera le câblage électrique pour se rendre à sa place de stationnement. En tout, les propriétaires doivent payer entre 4600 $ et 5500 $ , explique Sugith Varughese.

Le système de panneau intelligent dans le stationnement de l'immeuble de Sugith Varughese permet le branchement d’un maximum de 20 bornes de recharge. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Trickey

Steven Christodoulou constate cependant que ce ne sont pas toutes les associations qui peuvent se permettre de payer ce montant ponctuel.

Les conseils d’administration de copropriétés n’ont pas tous assez d’argent en surplus pour payer cela et doivent donc déterminer comment ils vont financer ce type de projet , dit-il.

Le président d’ICC Property Management indique que la solution pourrait être de permettre aux CA d’utiliser leurs fonds de réserve pour installer des bornes de recharge.

Selon la loi, les fonds de réserve peuvent seulement être dépensés pour des réparations et le remplacement d'équipement et d'éléments majeurs, dit-il. Par exemple, si vous voulez remplacer vos fenêtres ou vos balcons, vous pouvez utiliser les fonds de réserve. Mais si vous voulez installer un terrain de jeu qui n’existait pas, ce n’est pas possible, puisqu’il ne s’agit pas d’un remplacement.

Aleks Dhefto est le porte-parole de l’Office ontarien du secteur des condominiums (OOSDC). Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Trickey

C’est ce que confirme le porte-parole pour l’Office ontarien du secteur des condominiums (OOSDC), Aleks Dhefto.

Les fonds de réserve doivent être utilisés pour les réparations et les remplacements majeurs des éléments et biens communs , explique-t-il.

« Beaucoup de gens nous posent des questions sur l’installation de bornes de recharge dans leur immeuble de condos. » — Une citation de Aleks Dhefto, porte-parole de l’Office ontarien du secteur des condominiums

Par ailleurs, des possibilités de financement pour les associations de condominiums sont également offertes. Par exemple, le Programme d’infrastructure pour les véhicules à émission zéro (PIVEZ)  (Nouvelle fenêtre) du gouvernement fédéral offre la possibilité de financer jusqu’à 50 % d’un projet d’installation de bornes de recharge.

Un investissement qui en vaut la peine

Malgré les difficultés pour les associations de copropriétaires, Steven Christodoulou de la compagnie ICC Property Management constate que l’intérêt pour ce type d’installation augmente.

Une tendance que confirme Mark Marmer, le président de Signature Electric. Sa compagnie installe des bornes de recharge de véhicules électriques dans des édifices.

Nous recevons des demandes chaque jour, de gestionnaires d’immeubles, de membres de CA , de propriétaires. Je croyais que la demande allait se calmer, mais nous sommes toujours aussi occupés , lance M. Marmer.

Une borne de recharge de véhicule électrique dans le stationnement souterrain du 80 rue Mill, à Toronto Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Trickey

Et selon Sugith Varughese de Toronto, les associations devraient entreprendre leurs démarches plus tôt que tard, entre autres puisque les compagnies d’installation deviennent de plus en plus occupées.

Il vaut mieux commencer le processus rapidement, surtout puisque ça risque de prendre du temps. Mais la plus grande conséquence d’attendre est que ça va réduire la valeur des condominiums à plus long terme , lance le propriétaire.

Sugith Varughese indique que l’édifice voisin n’a toujours pas de borne de recharge. Il croit donc que si quelqu’un cherche à déménager dans le coin, le choix d’immeuble est clair : l’édifice du 80 rue Mill, grâce à son infrastructure pour les véhicules électriques.