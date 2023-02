Après avoir déjà chiffré ses difficultés dans un contexte financier houleux – une perte de 33,6 milliards de dollars pour le premier semestre de 2022 – elle en a dévoilé l'ampleur sur sa performance annuelle: un rendement négatif de -5,6 %, et une diminution de 18 milliards de dollars de l'actif net.

L'organisme, souvent surnommé le bas de laine des Québécois, explique cette perte par la baisse importante de valeur en revenu fixe, une catégorie qui a connu un repli marqué en raison du resserrement monétaire le plus rapide des dernières décennies , observe la CDPQ .

En cause: la hausse rapide des taux en 2022 provoquée par la guerre en Ukraine et l'incertitude autour des chaînes d'approvisionnement, entre autres, explique-t-on.

Le PDG de la Caisse, Charles Émond, a replacé les résultats financiers dans un contexte plus général pour tenter de dissiper d'éventuelles inquiétudes sur les placements financiers des Québécois.

Depuis une période de turbulences, depuis 3 ans, où on a vécu des extrêmes, nos actifs sont plus élevés de 62 milliards [de dollars] , a-t-il résumé.

« Nos pensions sont nullement à risques, les régimes sont pleinement capitalisés. Je voudrais rassurer les Québécois, que la situation financière de leurs régimes est très très très rassurante. » — Une citation de Charles Émond, PDG de la CDPQ

Certaines décisions d'investissement n'ont pas été des plus habiles, a reconnu M. Émond en faisant implicitement référence aux millions de dollars perdus dans Celsius Network, qui agissait comme une banque dans le monde de la crypto.

Personne n’est content de cet investissement-là , a reconnu le PDG de la Caisse, qualifiant l'erreur d' exception dans le portefeuille .

Éviter le pire

La Caisse se félicite toutefois d'avoir surpassé son portefeuille de référence dans la limitation des pertes durant cette annus horribilis. Le rendement moyen pondéré des fonds de ses déposants s’établit à - 5,6 % en 2022, comparativement à - 8,3 % pour le portefeuille de référence, représentant plus de 10 G$ de valeur ajoutée , indique le communiqué de presse.

M. Émond a rappelé que l'institution a déjà présenté des rendements négatifs, en 2002 lors de la bulle Internet, et plus récemment au cours de la crise financière de 2008, mais que la situation en 2022 n'est pas comparable.

En 2008, on était à 6 % sous notre indice, [mais en 2022] on a surperformé nos portefeuilles, a-t-il rétorqué, la Caisse est trois fois plus grosse et les pertes ne sont pas matérialisées comparativement à 2008.

Les deux dernières années, la Caisse de dépôt et placement du Québec a affiché un rendement de 13,5 % pour 2021 et de 7,7 % en 2020.

Plus de détails suivront