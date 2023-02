Des locataires d’Halifax expulsés après une fuite d’eau du système de gicleurs

Cinq appartements ont été endommagés, certains plus que d'autres. Les locataires touchés, dont beaucoup étaient des personnes âgées, ont emballé ce qu'ils pouvaient et ont essayé de trouver un logement. Certains sont partis en famille, d'autres ont dormi sur les canapés des voisins.

Ils s'attendaient tous à rentrer chez eux une fois l'eau nettoyée et les unités réparées, mais quelques jours après l'inondation, les résidents des appartements endommagés ont reçu un avis d'expulsion.

On leur a dit que leur logement avait été condamné par l'expert en sinistres du propriétaire, que leur bail était résilié et qu'ils avaient moins d'une semaine pour partir.

Le désespoir des locataires

Je ne savais pas quoi faire , raconte Elizabeth Muise, l'une des locataires.

« J'étais juste abasourdi, je ne pouvais pas y croire. Nous avons eu cinq jours pour emballer tout l’appartement. » — Une citation de Elizabeth Muise, locataire expulsée

La dame de 83 ans vivait dans l'immeuble depuis près de sept ans, elle vit maintenant avec sa fille et ne pense pas qu'elle pourra un jour louer à nouveau.

On ne peut rien trouver , dit-elle. C’est terrible.

Les locataires Melvin Gale et Beverly Morrison ont déclaré qu'ils craignaient de ne pas pouvoir trouver un nouvel endroit où vivre. Photo : Radio-Canada / Gracieuseté de Beverly Morrison

Elle n'est pas la seule dans cette situation, Melvin Gale et Beverly Morrison vivaient dans l'immeuble depuis cinq ans et dorment présentement sur le fauteuil d'un voisin.

Leur assurance va payer les frais de subsistance pendant quelques mois, mais Melvin Gale s’inquiète pour la suite.

Je ne sais pas ce que nous allons faire , dit-il.

« Nous vivons de nos pensions, donc s’il faut payer 1800 $, 2000 $ par mois, ce ne sera pas possible. Il va falloir trouver un appartement délabré. » — Une citation de Melvin Gale, locataire expulsé

Les locataires ont été informés que lorsque les réparations seraient terminées, ils pourraient signer un nouveau bail avec un loyer plus élevé.

En plus de l'avis d'expulsion, les autres locataires concernés se sont fait rembourser leur loyer de février et leur dépôt de sécurité. Tous sauf un ont pris l’argent et sont partis.

La bataille d'un locataire

Derek Kehoe a refusé de partir et il attend maintenant une audience sur la location résidentielle le 15 mars.

Il nous laisse cinq à sept jours pour sortir et ne jamais revenir, je pense que c'est complètement inapproprié , dit-il. Nous n'allons pas tolérer ça.

L'ancienne gérante de l'immeuble, Wanda Burns, croit que seuls deux appartements endommagés nécssitaient d'être vidés pour être rénové. Photo : Radio-Canada / David Laughlin

Wanda et Allan Burns, les gérants de l'immeuble ont eux aussi manifesté leur désaccord. Ils ont décidé de quitter leur emploi et leur appartement en appui aux aînées.

Ce sont nos aînés, et ils sont expulsés de chez eux , dit-elle. Allan et moi ne pouvions pas dormir la nuit et mettre notre tête sur l'oreiller en sachant qu'ils n'avaient pas de maison.

Elle pense que la plupart des locataires n'avaient pas besoin d'être expulsés pour que les réparations soient effectuées. Elle ajoute que les locataires concernés ont toujours payé leur loyer à temps et gardé leurs appartements en parfait état.

Les droits des locataires

Le propriétaire de l’immeuble, Ziad Haddad , n’a pas voulu commenter la situation.

Michelle Waye dit que lorsqu'un appartement est sinistré ça ne veut pas nécessairement dire que le bail n'est plus valide. Photo : Radio-Canada / Brian MacKay

Par contre, Michelle Waye, la directrice responsable du programme de location résidentielle, précise qu’une expulsion ne signifie pas que le bail du locataire est nul.

Un locataire à ce stade peut accepter de partir, ou s'il n'accepte pas de partir, le propriétaire doit passer à l'étape suivante en poursuivant une demande auprès du programme de location résidentielle , explique-t-elle.

Michelle Waye dit que le responsable des locations à usage d'habitation qui préside l'audience tiendrait compte de toutes les preuves des deux côtés et déterminerait les prochaines étapes.

Si la municipalité ou le bureau du prévôt des incendies émet un ordre et juge un bâtiment inhabitable, alors l'ordre doit être respecté , dit-elle. Dans ce cas, puisqu'il s'agit d'une compagnie d'assurance, je pense que la décision prise par l'expert en sinistres doit être testée dans le cadre de l'audience.

Peu importe le résultat de l’audience, Michelle Waye assure qu'il est incorrect de donner aux locataires l'impression qu'ils doivent quitter leur logement immédiatement en amenant tout avec eux.