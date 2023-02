Il y a 54 000 ans, Homo sapiens était armé d’arcs et de flèches en Europe

Une grotte du sud de la France a livré la preuve de la plus ancienne utilisation d'arcs et de flèches connue en Europe, il y a 54 000 ans par Homo sapiens – soit 40 000 ans plus tôt que ce qui était démontré jusqu'ici, selon une étude publiée dans la revue Science Advances (Nouvelle fenêtre) (en anglais).

En Afrique, l'utilisation d'arcs et de flèches a été documentée comme remontant jusqu'à il y a 70 000 ans. Mais jusqu'ici, en Europe, la preuve la plus ancienne datait d'entre 10 000 et 12 000 ans (en Allemagne).

Cette nouvelle étude est tirée d'outils retrouvés dans la grotte Mandrin, dans la Drôme. Le site est excavé depuis 1990, et plusieurs couches archéologiques y retracent plus de 80 000 ans d'occupation de l'endroit, où ont alterné Homo sapiens (l'humain moderne) et l'homme de Néandertal.

De petites pointes néroniennes ont été reproduites expérimentalement en utilisant le même silex et les mêmes techniques qu'à l'époque. Photo : Ludovic Slimak

La couche E a été attribuée à la présence d'Homo sapiens il y a 54 000 ans, prise entre deux couches démontrant la présence de Néandertaliens.

Or, des centaines de pointes en pierre taillée ont été retrouvées dans cette fameuse couche E, avec une finesse d'exécution supérieure à celles présentes dans les autres couches.

Ces pointes se sont révélées être la clé pour les chercheurs, car les autres matériaux utilisés pour l'archerie (bois, fibres, cuir...) sont bien plus fragiles et donc disparaissent avec le temps, rendant l'identification de cette technique généralement difficile.

Pour s'assurer de la fonction de ces pointes – dont certaines sont plus petites qu'une pièce de monnaie – les scientifiques en ont réalisé des répliques et les ont projetées au bout de flèches à l'aide d'un arc sur des animaux morts.

Nous ne pouvions les projeter sur les animaux qu'avec un arc, parce qu'elles étaient trop petites et légères pour être efficaces autrement, a expliqué à l'AFP Laure Metz, chercheuse à l'Université d'Aix-Marseille et auteure principale de l'étude. Nous devions utiliser cette méthode de propulsion.

En outre, les fractures obtenues au bout des répliques, du fait du contact avec l'os de l'animal, ont ensuite été comparées à celles observées sur les pointes en silex retrouvées dans la grotte.

Les fractures, pour beaucoup d'entre elles, même si pas pour toutes, étaient des fractures d'impact , a expliqué Laure Metz.

À l'époque, les occupants de la grotte devaient chasser des chevaux, des bisons et des cervidés. Des os d'animaux ont été retrouvés à l'intérieur.

L'arrivée d'Homo sapiens en Europe occidentale a été repoussée à il y a environ 54 000 ans grâce aux découvertes faites dans la grotte Mandrin. Les chercheurs avaient alors montré, dans une précédente étude, que ces deux espèces humaines avaient occupé l'endroit par alternance.

Sapiens et Néandertal se sont probablement croisés , selon Laure Metz, sans qu'il soit possible de dire quelle a pu être la nature de leur rencontre , pacifique ou non.

Mais les Néandertaliens qui ont habité la grotte après Homo sapiens ont continué à utiliser des armes traditionnelles, comme des lances, sans développer de techniques de propulsion , a-t-elle souligné.