Transport en commun : bond de 45 % des délits contre les usagers en décembre à Toronto

Selon le rapport de février du PDG de la CTT Richard Leary, le nombre de délits contre les usagers est passé de 100 en novembre à 145 en décembre.

Nombre d'attaques dans le métro et à bord des autobus et des tramways ont fait les manchettes au cours des derniers mois.

La Ville a entre autres déployé des policiers pour patrouiller dans les stations, en plus de l'ajout d'agents de sécurité et de travailleurs sociaux, pour accroître la sécurité, note M. Leary.

« La sécurité de nos employés et usagers demeure la plus grande priorité de la CTT . » — Une citation de Richard Leary, PDG de la Commission de transport de Toronto (rapport)

Selon le rapport mensuel de M. Leary, le nombre de délits contre les usagers est passé de 1,85 à 2,4 par million de passages de novembre à décembre.

La cible de la Commission est de 1 cas par million de passages.

Dans un communiqué, le porte-parole de la CTT , Stuart Green, explique que le déploiement de travailleurs sociaux ayant de l'expérience en toxicomanie et en santé mentale, en plus de policiers et d'agents de sécurité, vise à avoir une approche « équilibrée », « préventive » et « compatissante ».