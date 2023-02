Des déneigeurs comptent demander plus d’argent à leurs clients à Trois-Rivières

Jusqu’à maintenant, avant la bordée attendue ce jeudi, il était tombé en moyenne 264 centimètres de neige en Mauricie, ce qui est au-delà des normales pour l’ensemble de l’hiver, selon Environnement Canada. Nous sommes actuellement à 267 cm en date du 20 février 2023 et l'hiver n'est pas sur le point de s'achever , indique Déneigement Trois-Rivières dans son message envoyé cette semaine à des clients.

Des Trifluviens ont reçu des communications écrites de leur déneigeur leur expliquant les nouvelles modalités de paiement. Chaque centimètre de neige excédentaire de neige qui tombera sera facturé aux clients s’ils veulent continuer à recevoir le service.

Dans les exemples de facturation que Radio-Canada a obtenus, le coût par centimètre varie de 1,74 $ à 3,64 $, selon la valeur du contrat initial.

Nous sommes conscients que cela peut être une surprise pour vous, mais pour continuer à fournir des services de qualité et maintenir nos normes élevées, nous sommes dans l’obligation de vous en informer et de se prévaloir de cette clause [permettant un surcoût] écrit Déneigement Trifluvien.

Déneigement Trifluvien et Déneigement Trois-Rivières affirment dans leur communication écrite que les clients seront facturés à partir du 10 avril pour l’extra s’ils décident d’allonger le contrat avec eux.

Presque plus de trottoirs déneigés à Trois-Rivières

La neige entraîne aussi des ajustements exceptionnels à la Ville de Trois-Rivières. L’administration a annoncé cette semaine qu’elle cessera de déneiger les trottoirs des rues secondaires. Le niveau de service sera notamment maintenu sur les artères principales et dans les zones scolaires.

Les déneigeurs de la Ville prioriseront le soufflage de la neige plutôt que le transport vers les sites de dépôt, car ils sont remplis presque à pleine capacité.

La Ville interdit maintenant le stationnement de nuit dans les zones B et C, et ce, jusqu’à nouvel ordre, car les rues seront désormais plus étroites.