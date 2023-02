Les employés municipaux de Victoriaville sont prêts à faire la grève

Plus de 200 employés municipaux de la Ville de Victoriaville pourraient déclencher la grève à tout moment.

Réunis en assemblée mardi soir, les cols bleus, les cols blancs et les employés professionnels affiliés au Syndicat canadien de la fonction publique ( SCFP ) ont adopté à 88 % un mandat pour entamer des moyens de pression pouvant mener à la grève.

La sous-traitance, la classification des postes et les salaires sont les principaux points qui achoppent entre la Ville et ses syndiqués.

Ces derniers réclament, entre autres, des augmentations salariales de 3,5 % pour 2022 et 2023 et de 3 % pour les années suivantes.

Selon le conseiller syndical au SCFP , Mario Jean, les négociateurs patronaux ont par ailleurs annulé toutes les rencontres de négociations prévues. Un geste qualifié d'irrespectueux par les syndiqués.

L'employeur nous répond statu quo donc je vais maintenir mes demandes. L'employeur nous fait l'affront de dire qu'il met fin à la négociation puisque l'on maintient nos demandes. On avait trois ou quatre dates de rencontres de prévues, parce que l'on se rencontrait presque à toutes les semaines. Il met fin à ses rencontres-là et ne veut pas aller plus loin , explique-t-il.

Les employés municipaux assurent qu'ils souhaitent toujours une entente négociée et que le vote de mandat de grève est une façon pour eux de démontrer leur mobilisation.

Si une grève est déclenchée, les personnes touchées malheureusement ça reste toujours les citoyens. Ce n'est pas notre intention principale. Nous, on a un message à passer à notre employeur , précise le président du Syndicat des employés municipaux de la Ville de Victoriaville - SCFP, Michel Traversy.

Michel Traversy est le président du Syndicat des employés municipaux de la Ville de Victoriaville SCFP. Photo : Radio-Canada / Jean-François Dumas

Par courriel, la Ville de Victoriaville affirme vouloir trouver une entente conforme aux attentes de tous.

La convention collective est échue depuis décembre 2021.