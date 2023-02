Transport scolaire annulé à Ottawa et dans l’est ontarien, pas en Outaouais

Le transport scolaire est annulé pour plusieurs écoles d’Ottawa et de l’est ontarien, jeudi matin, en raison des mauvaises conditions routières. Un transporteur d’Ottawa annonce même que la situation sera similaire vendredi.

Environnement Canada avait émis un avertissement de neige qui est toujours en vigueur jeudi matin, pour la région d’Ottawa, de l’est ontarien et de l’Outaouais précisant que l'important épisode de neige se poursuit tôt ce matin.

Le Consortium de transport scolaire d’Ottawa annonce qu’en raison des mauvaises conditions routières, le transport scolaire est annulé dans toutes les régions qu’il dessert, soit Arnprior, Brockville, Carleton place, Almonte, dans le Comté de Renfrew pour les écoles à Pembroke), dans les Comtés unis de Prescott et Russell, à Kingston, à Marionville, à Merrickville et Kemptville, à Ottawa et à Trenton. Les écoles de son réseau restent toutefois ouvertes, indique le Consortium sur son site internet, jeudi matin.

La situation est la même pour la Commission de transport des étudiants d'Ottawa (Ottawa Student Transportation Authority - OSTA) qui dessert des écoles des conseils scolaires anglophones et francophones de la ville d’Ottawa. OSTA annonce même d’ores et déjà que le transport scolaire sera également annulé vendredi.

Les deux conseils scolaires francophones d’Ottawa, le Conseil des écoles publiques du l’est de l’Ontario (CEPEO) et le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE) sont concernés par cette annonce.

Situation similaire dans l'est ontarien

Dans l’est ontarien, le Consortium de transport scolaire de l’Est et le Transport des étudiants de l'Est de l'Ontario (Student Transportation of Eastern Ontario - STEO) annulent eux aussi le transport scolaire. Mais dans les régions qu’ils desservent, les écoles demeurent ouvertes.

Le Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien (CSDCEO) est touché par cette annonce.

Pas d'annonce en Outaouais

En Outaouais, mercredi soir, le Centre de services scolaire des Draveurs annonçait que les conditions routières seraient difficiles, jeudi matin. Il doit faire un point sur la situation, jeudi matin.

Le Centre de services scolaire des Portages de l'Outaouais, le Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées, le Centre de services scolaire des Hauts Bois de l'Outaouais et la Commission scolaire Western Québec n'avaient pas non plus encore fait d'annonce, au moment de publier ce texte.