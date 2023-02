Guerre en Ukraine : « La situation maintenant, c’est un massacre »

Une ambulance arrive dans la cour de l’hôpital. Ses gyrophares bleus clignotent. Peut-être un soldat blessé au front, et dépêché d’urgence à Dnipro.

Cette ville est un peu la porte du Donbass, une base arrière relativement sûre, dans laquelle sont envoyés une bonne partie des soldats blessés dans les zones chaudes, comme Bakhmout ou Vulhedar.

Impossible de nous approcher de l’ambulance. L’armée ukrainienne refuse de montrer l’état des soldats évacués du front. Des ambulances semblables, on en croise plusieurs par jours à Dnipro.

Nous sommes cependant invités dans l’un des cinq hôpitaux de la ville qui reçoit fréquemment des blessés. De 10 à 30 par jour, selon le personnel. Un flot constant. Depuis des mois.

Les portes de l’ascenseur s’ouvrent sur un étage calme. Nous sommes guidés dans un long corridor. Certaines portes sont entrouvertes : des soldats récupèrent sur de petits lits.

Tout le personnel est fatigué , confie le chirurgien Vadym Sergeyevich. Lui travaille de 10 à 12 heures par jour. Des heures qui peuvent s’étirer avec les urgences. Je ne reste jamais longtemps à la maison.

Vadym Sergeyevich travaille sans relâche pour aider les soldats blessés qui arrivent dans son hôpital. Photo : Radio-Canada / Yanik Dumont Baron

Il voit surtout des blessures causées par des éclats d’obus. Parfois, il y a des blessures sévères à l’abdomen, à la poitrine ou même au cou. Mais c’est surtout aux bras et aux jambes.

Vadym Sergeyevich voit de près les ravages de l’artillerie sur le corps humain. Les balles et les éclats d’obus percent la peau, font éclater les os. Et c’est sans compter les dégâts provoqués par l’explosion d’une mine antipersonnel.

Avec la guerre, un chirurgien habitué aux troubles médicaux d’une société en paix a dû s’ajuster. Au début, c’était difficile. C’était très déprimant. Parfois, les gars sont très amochés. C’est difficile de les regarder.

Le médecin de 38 ans ne veut pas dire combien de patients ne survivent pas à leurs blessures.

« Guerre ou pas, on fait de la médecine. Personne ne peut ordonner à un blessé de vivre. [En perdre un], c’est une expérience très difficile. » — Une citation de Vadym Sergeyevich, chirurgien

Survivre… et repartir au front

Oleksiy a été chanceux de survivre à l'attaque sur le véhicule dans lequel il prenait place. Photo : Radio-Canada / Yanik Dumont Baron

Nos hôtes militaires nous permettent de discuter avec deux soldats blessés légèrement. Le hasard fait que l’un d’eux parle français. Le résultat d’un passage dans la Légion étrangère. Oleksiy a déserté en apprenant la nouvelle de l’invasion russe il y a un an. J’étais obligé , explique-t-il, en plaçant une main sur son cœur. Je suis ukrainien. De passeport et de cœur.

Bien musclé, le soldat sourit un peu. Il s’assoit sur un lit et revient sur cette fin de journée de la Saint-Valentin. Au moment où son véhicule a été touché par une grenade antichar près de Donetsk.

Pendant l’explosion, vous voyez seulement les lumières. Et vous sentez la température qui vous entoure. J’ai pensé que j’étais mort. Il lui a fallu quelques instants pour réaliser qu’il se trompait.

Je suis sorti du véhicule. Je ne voyais pas. J’ai pensé que j’avais perdu la vue. Mais après une minute, j’ai vu les étoiles. Oleksiy a vite appelé à l’aide. Légèrement blessé, il a pu porter secours à ses camarades.

Oleksiy n’a encore rien dit à ses proches. Il ne faut pas énerver ma famille , lance-t-il en riant. Moi je suis encore vivant, non?

Vivant comme Yevheniy, dont le corps a été touché par plusieurs éclats d’obus lors d’une attaque russe près de Bakhmout. Il se considère comme chanceux. Et se sait marqué par l’intensité des combats.

Yevheniy a été blessé près de Bakhmout, où les combats sont particulièrement féroces. Photo : Radio-Canada / Yanik Dumont Baron

Dans les derniers jours, on s’est tous dit "au revoir". On a dit adieu à la vie. Il y avait tellement d’explosions. Nos mains tremblaient. C’était dur de manipuler son arme.

Une semaine après, il dit trouver difficilement les mots pour expliquer ce qu’il a vécu. La férocité des attaques d’artillerie. Leur bruit assourdissant. En comparaison, les combats de 2015 [lors de l’invasion russe initiale], c’était du gâteau.

Malgré les risques et les douleurs, les deux hommes tiennent à revenir au front le plus vite possible. Si chaque blessé va à la maison, qui va rester sur le front? demande Oleksiy. Déjà, on n’est pas beaucoup par rapport à la Russie. On ne peut pas reculer.

La difficile estimation des morts

Les tombes se multiplient dans le cimetière près de Dnipro. Photo : Radio-Canada / Yanik Dumont Baron

Les analystes occidentaux estiment à au moins 100 000 le nombre de soldats ukrainiens morts, blessés ou capturés dans la dernière année. Chez les Russes, ce nombre serait au moins deux fois plus élevé.

En décembre, la présidence ukrainienne a avancé le nombre de 13 000 décès. Une estimation. Et c’était avant la récente intensification des combats. Les deux soldats ne comptent plus le nombre de compagnons d’armes qu’ils ont perdu. Ils n’ont bien sûr qu’une vision très partielle du véritable nombre de victimes.

La situation maintenant, c’est un massacre , lance Oleksiy, en contact avec des compagnons ailleurs au front. Partout c’est pareil. Et c’est des deux côtés. On ne peut pas dire que ce sont seulement des pertes russes.

C’est tout un choc quand l’un d’eux est tué , convient Yevheniy. Surtout si on s’est enrôlé en même temps. Vous revenez vivant, mais pas lui? C’est impossible de regarder sa mère dans les yeux… Impossible .

Ce choc est bien visible au cimetière Krasnopilske, aux limites de Dnipro. C’est là qu’un bon nombre de soldats sont enterrés. Ceux qui viennent d’ici, mais aussi ceux dont la dépouille n’a pu être identifiée ou retournée aux proches.

Le vent est fort lors de notre visite. Des dizaines de drapeaux jaune et bleu claquent furieusement au vent. À cette triste trame sonore s’ajoute le bruit d’une pelle mécanique.

Chaque jour, l’employé creuse quelques trous de plus. Une vingtaine sont vides lors de notre passage. Sur les croix, l’âge des morts. 19 ans. 23 ans. 27. Une jeunesse fauchée par la guerre.

Une femme marche péniblement dans l’épaisse boue. De jeunes adultes la supportent par les bras. C’est une mère qui marche vers la tombe d’un fils. Son visage est marqué par la douleur. La mère n’a que quelques mètres à franchir. Chaque pas semble si difficile, pénible. Comme cette réalité qui la rattrape devant une modeste croix entourée de fleurs.