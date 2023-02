Même les services de renseignement occidentaux, qui par ailleurs avaient correctement prédit l’invasion, ont cru voir, dans un premier temps, cette opération comme un succès assuré, presque inévitable de l’agresseur. Avec l’écrasement et la reddition rapide du malheureux pays envahi par le géant voisin, incomparablement supérieur en nombre et en force de frappe.

On sait qu’il en est allé autrement. La résistance immédiate et massive des Ukrainiens, véritable spasme de survie nationale (au prix assumé des vies individuelles), a en quelque sorte forcé la main aux États occidentaux.

Après moult hésitations et retards, ils sont accourus – par vagues successives et toujours davantage d’une fois à l’autre – à la rescousse de l’Ukraine.

L’Ukraine est devenue, au fil de ces douze mois de sang, un symbole de la lutte pour la liberté contre les forces de la tyrannie , selon les mots du président américain Joe Biden lors de sa visite spectaculaire du 20 février à Kiev, repris le lendemain à Varsovie.

Le président Biden a prononcé un discours à Varsovie, la capitale polonaise, après sa visite de la veille en Ukraine. Photo : Reuters / Evelyn Hockstein

L’ OTAN ne voulait pas de ce conflit

Au fait, l’analyse selon laquelle la guerre d’Ukraine était une sorte de piège tendu par les États-Unis et l’ OTAN à la Russie est complètement démentie par cette séquence initiale.

En réalité, à Paris, à Berlin et surtout à Washington, on a cherché jusqu’à la dernière seconde à dissuader le président russe de passer à l’acte. On redoutait cette invasion, parce qu’on pronostiquait une victoire facile de la Russie et un nouvel affaiblissement de l’Occident et de sa cohésion. Tels étaient aussi, d’ailleurs… l’analyse et le plan de Vladimir Poutine !

Lorsqu’il a commis l’irréparable, fin février 2022, les États-Unis semblaient prêts à passer très rapidement l’Ukraine par profits et pertes .

On en veut pour preuve la célèbre offre américaine de taxi pour exfiltrer Volodymyr Zelensky d’Ukraine en toute sécurité… qui aurait confirmé la défaite instantanée du gouvernement de Kiev. Offre à laquelle, selon l’Associated Press, Zelensky aurait répondu par un bras d’honneur : Ce n’est pas d’un taxi dont j’ai besoin, mais de munitions pour me défendre.

Par la suite, d’une étape à l’autre, les aides militaires des Occidentaux à l’Ukraine, à partir des fameux (et dérisoires) 5000 casques offerts par l’Allemagne (janvier 2022) jusqu’aux chars Leopard (janvier 2023), sont allées crescendo… mais à chaque fois, avec une infinie réticence à passer à la vitesse supérieure.

Le Canada fait partie des États qui ont décidé de fournir des chars à l'Ukraine. Photo : Radio-Canada / Jean Brousseau

Tout cela montre que la complicité des Occidentaux n’était pas du tout évidente, du moins dans un premier temps. Et si l’ OTAN a indéniablement profité de cette guerre pour se refaire une vigueur, ce n’était nullement prémédité.

On peut plutôt parler d’opportunisme payant, se dévoilant au fil d’événements imprévus, pour une organisation dont beaucoup ne donnaient pas cher, ces dernières années. En décembre 2019, le président Emmanuel Macron de France n’avait-il pas déclaré : L’ OTAN est en état de mort cérébrale.

On a affaire à un miraculé ou à un revenant, plutôt qu’à un tout-puissant qui aurait tout prévu et manipulé!

Aucune volonté de compromis

Après un an, doit-on s’attendre à une autre ou plusieurs autres années de cette horreur? Ou à une sorte d’impasse et de fatigue des parties en guerre, qui mènerait à un conflit gelé , avec des escarmouches périodiques et sans règlement de fond, comme il y en a ailleurs en ex- URSS ? C’est hélas une possibilité, même si d’autres scénarios ne sont pas à écarter.

Il y a plusieurs façons de finir une guerre. L’une est la victoire nette d’un camp sur l’autre. Encore faut-il définir ce qu’est une victoire. Pour Moscou, est-ce l’absorption totale de l’Ukraine, ce qui était l’objectif initial ? Ou bien plutôt : se contenter de la Crimée, plus les régions de Donetsk et de Louhansk?

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky Photo : Getty Images / Alexey Furman

Pour Kiev, la ligne officielle est : reconquête totale du territoire national , y compris la Crimée – la Crimée qui a été ukrainienne pendant plus de 60 ans (dont près de 25 ans dans l’Ukraine indépendante, après un référendum où le oui ukrainien, en 1991, l’avait également emporté dans la péninsule).

Parmi les soutiens occidentaux de Kiev, la ligne généralement entendue et répétée consiste à dire Soutien à l’Ukraine; l’Ukraine doit gagner cette guerre; ce sont les Ukrainiens qui décideront, le cas échéant, s’ils doivent ou non accepter un compromis, notamment territorial . Voilà pour les principes.

Dans les faits, dans beaucoup de capitales européennes, vous entendrez des responsables politiques vous chuchoter, par exemple, que la Crimée représente une ligne rouge de Moscou… qu’il vaudrait peut-être mieux respecter. D’autres élargissent le concept jusqu’à dire qu’un statu quo ante à la situation d’avant le 23 février 2022 (avec des fractions importantes des régions de Donetsk et de Louhansk hors du contrôle de Kiev) serait un compromis acceptable.

Les déclarations récentes ne laissent pas entrevoir, dans l’état actuel, d’évolution de positions qui pourraient mener à de tels compromis, qui restent des spéculations théoriques.

Le 22 février, Poutine a répété son discours impérialiste classique, selon lequel la Russie se bat pour ses frontières historiques , un concept flou et très large qui peut englober, outre l’Ukraine et le Bélarus, la Géorgie, le Caucase du Sud et jusqu’à des fractions de l’Asie centrale.

La Russie selon Poutine est un empire, pas une nation. C’est aussi, a-t-il déjà déclaré en riant en 2016, un concept qui n’a pas de frontières . Mais il ne riait qu’à moitié.

Un effondrement de l’une ou l’autre partie est-il possible?

Un soldat ukrainien caresse un chien tandis qu'il patrouille à Bakhmout, une ville durement touchée par l'offensive russe en Ukraine. Derrière lui, sur le mur, on peut lire le mot « amour ». Photo : Associated Press / Libkos

Oui, mais une telle possibilité peut aussi, parfois, être un élément de langage pour parler de l’ennemi en termes propagandistes.

Par exemple, dans une entrevue au journal LeMonde publiée le 22 février, le chef du renseignement militaire ukrainien, Kyrylo Boudanov, y va d’une affirmation sensationnelle : Nous nous approchons de la fin de la guerre en Ukraine.

Intox? Rodomontade? Boudanov fait valoir que l’armée russe est dans un état d’épuisement avancé, que les dernières recrues sur le terrain ne sont que de la chair à canon, envoyée à la hâte, sous la contrainte et sous-équipée, à peine capables de conquérir, au prix de milliers de vies humaines, quelques mètres carrés de territoire.

Il déclare notamment : La Russie va être forcée de retirer ses troupes du territoire ukrainien sous la pression militaire, sous la pression de processus politiques internes à la Russie, et sous la pression de la diplomatie. La Russie sera forcée d’effectuer ce retrait bientôt, sinon cela mènera à l’effondrement du régime.

Mais on entend également, chez certains commentateurs prorusses français ou américains (par exemple le colonel à la retraite Douglas Macgregor, ou encore l’infatigable Scott Ritter, ancien inspecteur de l’ ONU ), qu’un effondrement imminent guette au contraire l’armée ukrainienne.

Il est vrai que Macgregor avait lancé une telle affirmation il y a un an, dans les tout premiers jours de l’invasion, puis il l’a répétée au moins deux autres fois : au début de l’été (bataille de Severodonetsk) et ces derniers jours… Peut-être l’analyste confond-il ses désirs et la réalité?

Les armes occidentales peuvent-elles faire la différence?

C’est possible, mais il y a beaucoup d’impondérables. Quand les fameux super chars Leopard arriveront-ils? Combien de ces tanks seront effectivement livrés? Pourront-ils défoncer les tranchées russes au sud-est du fleuve Dniepr, sur le chemin de la Crimée?

Ces livraisons seront-elles suivies de lance-missiles à très longue portée? Ou d’avions de combat de type F-16, qui pourraient conférer à l’Ukraine une supériorité aérienne?

Parmi les impondérables, il y a aussi la capacité de production occidentale. Suivra-t-elle la demande de la défense ukrainienne? C’est la question que pose, non sans angoisse, l’éminent spécialiste américain de la Russie Stephen Kotkin, dans une récente entrevue à l’hebdomadaire The New Yorker.

Kotkin souligne que, jusqu’à maintenant, les Occidentaux ont essentiellement puisé dans leurs stocks existants, mais qu’il faudra bientôt produire. Côté ukrainien, les simples obus d’artillerie seraient proches de la rupture de stock, et l’industrie européenne incapable de fournir à la demande.

Le rapprochement russo-chinois ira-t-il jusqu’à l’alliance militaire?

Le président russe Vladimir Poutine a reçu la première Médaille de l'amitié des mains du président chinois Xi Jinping à Pékin en mars 2022. (Photo d'archives) Photo : Reuters

Au cours des dernières semaines, on a assisté à un rapprochement marqué entre Pékin et Moscou. Il a culminé le 22 février lors de la visite de Wang Yi, numéro un de la politique étrangère chinoise, à Moscou où il a rencontré Vladimir Poutine. On y a annoncé une prochaine visite de Xi Jinping en Russie.

Dans son approche de la guerre en Ukraine, Pékin est en train de passer de la circonspection distanciée à une attitude de plus en plus anti-occidentale et prorusse. La Chine blâme carrément les États-Unis pour la guerre. Et Wang Yi est allé à Moscou, selon ses mots, pour renforcer le partenariat stratégique et la coopération tous azimuts la Russie .

Le 20 février, le secrétaire d’État américain Antony Blinken accusait Pékin d’avoir le projet d’envoyer des armes létales à la Russie. Malgré le démenti des Chinois – qui ne voudraient pas qu’on les surprenne en train de faire précisément ce qu’ils reprochent aux Occidentaux en Ukraine! – il y a des signes qui ne trompent pas.

Les 14, 15 et 16 février, le président iranien Ebrahim Raïssi a fait un long séjour en Chine. Avec Xi Jinping, il a été question, entre autres, de la nécessaire lutte commune contre la vilaine hégémonie occidentale , pour un modèle alternatif à l’hypocrite démocratie libérale : le même discours qu’on entend à Moscou.

On a aussi discuté de coopération militaire entre les deux pays. À partir de là, on peut pousser le raisonnement : l’Iran est déjà fournisseur de drones militaires à la Russie; la Chine elle-même est une productrice de drones; l’Iran pourrait jouer les intermédiaires dans un éventuel axe Pékin-Téhéran-Moscou, etc.

Bien entendu, il y a des freins à un tel engagement de la Chine, qui doit surveiller ses arrières sur le plan économique. Ce grand pays commerçant a intérêt à ménager ses partenaires, à cacher son jeu, à ne pas jeter de l’huile sur le feu, même si ces partenaires sont en même temps des adversaires idéologiques et diplomatiques (notamment après l’affaire des ballons qui a encore plus refroidi les relations sino-américaines).