Lancement des Invincibles, des vins qui ont résisté à l’explosion du CVA 

Près d'un an après l'explosion au Centre de valorisation de l'aliment (CVA), le Domaine Bergeville, situé à Hatley, lance les Invincibles. Ces deux millésimes mousseux ont résisté à l'explosion de l'édifice du boulevard Bourque, à Sherbrooke, en mars 2022.

Au moment de l’explosion, l’entreprise avait environ 8000 bouteilles entreposées au CVA . Dans un communiqué, les propriétaires expliquent que 90 % de ces bouteilles sont demeurées intactes dans leurs cages d'élevage .

Les bouteilles étaient en train de vieillir dans un endroit qui était très éloigné de la source de l'explosion. En fait, c'était l'endroit le plus éloigné de la source de l'explosion et les cages qui contenaient les bouteilles étaient contre un mur extérieur qui a été arraché par le souffle de l'explosion. Donc l'air a pu circuler autour des bouteilles pendant que le feu faisait rage, et ça fait que la température, entre autres, n'a pas été trop élevée autour des bouteilles [...] Tout ça mis ensemble, ça fait que ces bouteilles ont pu survivre à l'incident , raconte la copropriétaire du Domaine Bergeville, Ève Rainville.

Les bouteilles de l'Invincible ont survécu à l'explosion du CVA, en mars 2022. Photo : Avec l'autorisation du Domaine Bergeville

Elle explique avoir confié la dégustation des mousseux à des professionnels indépendants pour s'assurer de leur qualité malgré l'explosion.

Il y a eu le feu, donc la chaleur. Ensuite, quelques jours après, [...] il y a eu une température qui est descendue en bas de zéro. Tout ça pour dire que ce n'étaient pas les conditions idéales pour les bouteilles. [...] La première chose qu'on a vérifiée, c'était que chimiquement parlant, le produit est encore propre à la consommation, ce qui était le cas. Et puis ensuite, on a dégusté le vin en le comparant aux mêmes cuvées qui n'avaient pas vieilli au CVA, [...] et il y a une différence qui a été notée, je pense que c'était au niveau, c'est très subjectif, de l'énergie que le vin dégage , constate-t-elle.

L’entreprise utilisait un espace du CVA comme extension à sa cave de vieillissement, devenue trop petite pour sa production. Elle a donc heureusement pu continuer ses activités après l’explosion.

Les Invincibles sont disponibles sur la boutique en ligne du vignoble, et seront vendus dans plusieurs épiceries fines du Québec au printemps , indique le Domaine dans un communiqué.

Avec les informations de Marie-Claude Lyonnais