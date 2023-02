É.-U. : un homme ayant menacé une élue progressiste condamné à trois ans de prison

Ce jour-là, plusieurs centaines de partisans du président républicain Donald Trump avaient semé le chaos et la violence à l'intérieur du Capitole au moment où les élus certifiaient la victoire de son rival démocrate, Joe Biden, à la présidentielle.

Garrett Miller, 36 ans, a été arrêté deux semaines après l’attaque. Au total, plus de 950 personnes ont été arrêtées en lien avec l’assaut à Washington au cours des deux dernières années.

M. Miller, qui a déjà passé deux ans en prison, pourrait retrouver la liberté dans huit mois en cas de bonne conduite, a indiqué son avocat Clinton Broden.

Lors de l’assaut, M. Miller est entré de force à l’intérieur du Capitole, refusant d’obtempérer aux ordres des policiers sur place, selon les documents judiciaires. Les autorités ont affirmé qu’il était agressif envers les forces de l’ordre et qu’il s’est emparé du bâton de l’un des agents sur place qui tentait de l’expulser du Capitole.

En soirée, l’élue démocrate de New York Alexandria Ocasio-Cortez, surnommée « AOC », avait appelé sur Twitter à la destitution de Donald Trump. Assassinez AOC , lui avait répliqué M. Miller.

Peu de temps après les élections de 2020, il a également menacé sur Instagram le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, selon les procureurs qui réclamaient une condamnation de quatre ans de prison.

L'avocat de M. Miller a toutefois déclaré que rien n'indique que son client avait l’intention de faire du mal à qui que ce soit .

Dans une lettre au juge, Garrett Miller a qualifié ses publications sur les réseaux sociaux de dégoûtantes et absolument embarrassantes , tout en présentant des excuses à Mme Ocasio-Cortez et à M. Schumer.

Je ressens un profond regret de ne pas avoir aidé la police ce jour-là et d’avoir plutôt causé de la destruction et de la douleur. C'était inutile, barbare et irrespectueux. J'étais fier, arrogant et j’ai agi dans la colère , a-t-il écrit dans sa lettre.

M. Miller a plaidé coupable en décembre dernier à des accusations d’agression envers les forces de l’ordre et de menaces contre Mme Ocasio-Cortez.

Dans un dossier séparé, il a été inculpé en février par un tribunal fédéral du Texas pour possession d'une arme à feu non enregistrée, selon des documents judiciaires. Lorsqu'il a été arrêté pour les accusations du 6 janvier 2021, les autorités ont trouvé chez lui un fusil de type AR qui avait été configuré pour tirer comme une mitrailleuse.