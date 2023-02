Diane Lebouthillier souhaite le retour d’Air Canada en région

Selon Mme Lebouthillier, le manque de prévisibilité causé par l’annulation fortuite de vol décourage les voyageurs, et notamment les entreprises, à utiliser le transport aérien au lieu du transport routier.

Diane Lebouthillier évoque donc un retour du transporteur Air Canada, dont le départ, il y a plus de deux ans, devait marquer la fin d’une époque et le début de l’amélioration des services par d’autres compagnies.

Ce n’est pas seulement moi qui le souhaite, d’autres personnes m’ont dit qu’ils ne pensaient jamais un jour regretter autant Air Canada au niveau de la région , a déclaré la députée libérale lors de son passage à l’émission Au cœur du monde mardi.

« Le transport aérien est un secteur névralgique pour des régions comme la nôtre. » — Une citation de Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national

La députée fédérale n’est pas en mesure de dire si des discussions entre Air Canada et le gouvernement fédéral sont en cours.

Air Canada, pas une solution à long terme

La déclaration de la ministre Lebouthillier a fait sourciller le maire de Gaspé et président de l’Union des Municipalités du Québec (UMQ), Daniel Côté. On ne sait plus sur quel pied danser dans le dossier du transport aérien régional, mais si tout allait bien, je vous dirais que c’est un vœu pieux , indique-t-il.

Il observe que les solutions tardent à venir. Je ne pensais jamais m’ennuyer d’Air Canada, mais lorsque nos vols sont retardés, parfois, ça m’arrive aussi , avoue Daniel Côté.

Cependant, il estime que le retour d’Air Canada ne représente pas une solution à long terme. Même si on ajoutait Air Canada pour venir écraser nos petits joueurs régionaux pour ensuite revoir les prix monter en flèche et avoir aussi des problèmes et des écueils, je ne suis pas certain que ce soit la solution la plus pérenne , commente le président de l' UMQ .

Le gouvernement fédéral interpellé

Il appelle Ottawa à prendre ses responsabilités, puisque le transport aérien est de compétence fédérale, et à ne pas laisser Québec s’occuper seul du dossier. Est-ce qu’une piste de solution serait de ramener un autre joueur dans ce Far West du libre marché ou bien c’est de travailler ensemble? , se questionne Daniel Côté.

Pour le président de l’ UMQ, l’important serait de régir le marché du transport aérien régional afin de le stabiliser. L’ultime solution, dit-il, serait de régir les marchés avec un modèle tel qu’on a préconisé à l’ UMQ ou tel que préconisé par l’Aéroport de Mont-Joli avec le programme Régionair, parce qu’un modèle comme ça serait beaucoup plus durable que d’ajouter des joueurs.

Même son de cloche du côté du député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau. Il croit également que le gouvernement fédéral devrait s’impliquer davantage dans le dossier du transport aérien régional. C’est de poser des questions à Air Canada et de voir quelles seraient les conditions pour mettre en place certaines destinations régionales , indique le député.

Le député madelinot juge qu’Ottawa devrait aussi investir dans certaines infrastructures qui sont sous sa juridiction.

Il cite entre autres l'allongement de la piste d’atterrissage de l’aéroport des Îles-de-la-Madeleine à Havre-aux-Maisons. Pour que les [avions] Q400 puissent atterrir 12 mois par années de façon sécuritaire, il faut tout d’abord que la piste soit allongée et ça, ça serait un geste, une action concrète que le gouvernement fédéral pourrait poser , illustre M. Arseneau.

« Toutes les solutions intérimaires ou temporaires, tous les pansements qu’on va mettre sur la situation actuelle, ça ne nous mène nulle part. » — Une citation de Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine

Joël Arseneau dit tout de même voir d’un bon œil l’intérêt de la députée Lebouthillier dans le dossier du transport aérien régional.

Le député de René-Lévesque et adjoint gouvernemental à la ministre des Transports, responsable du volet du transport aérien régional, Yves Montigny, n’était pas en mesure de répondre à nos questions. Le Cabinet de la ministre des Transports n’a, pour sa part, pas répondu à notre demande d’entrevue.

